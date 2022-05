Digitale Produkte von Staffbase verbessern die Kommunikation von Unternehmensführungen mit ihren Belegschaften

Als »Sachsens Unternehmer des Jahres« werden Geschäftsführer*innen ausgezeichnet, die den Weg für Transformation im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld bereiten. In diesem Jahr erhielten die drei Gründer der Staffbase GmbH den renommierten Preis. Dr. Martin Böhringer, Frank Wolf und Dr. Lutz Gerlach überzeugen die Jury mit einer herausragenden Wachstumsstrategie, innovativen Produkten sowie der Schaffung von mehr als 600 Arbeitsplätzen bei der Staffbase Group, die ihren Hauptsitz in Chemnitz hat und an vielen weiteren Standorten international vertreten ist.

Eine Expertenjury aus 12 namhaften Vertreter*innen führender sächsischer Medien- und Wirtschaftsunternehmen hat die Gewinner dieses Jahres aus über 50 Finalist*innen gewählt. Der Award gilt als Sachsens bedeutendster Wirtschaftspreis.

Dr. Martin Böhringer sagte bei der Preisverleihung am 13. Mai 2022 in der Gläsernen Manufaktur in Dresden: „Für unser gesamtes Team bedeutet diese Auszeichnung Wertschätzung und gleichzeitig Motivation, weiter unsere Mission zu verfolgen, die Kommunikation zwischen Unternehmensführung und Mitarbeitenden zu verbessern.”

„Gleichzeitig ehrt es uns, hier bei der Preisverleihung auf viele andere sächsische Unternehmer*innen zu treffen, die ebenso Beeindruckendes geschafft haben. Uns vereint der Ansporn, aus unserer Heimat heraus etwas Großartiges anzustoßen”, sagte Mitgründer Frank Wolf.

„Als wir 2014 zu sechst in einer Altbauwohnung auf dem Chemnitzer Kaßberg starteten, haben wir bereits fest daran geglaubt, mit unserem Startup sehr viele Menschen bewegen zu können. Heute erreichen wir mit unserer Kommunikationsplattform mehr als 13 Millionen Mitarbeitende in 2000 Unternehmen. So vielen Menschen einen spürbaren Mehrwert zu bieten, ist ein tolles Gefühl und wir werden das Ziel weiter energisch verfolgen”, sagte Mitgründer Dr. Lutz Gerlach.

Staffbase ist einer der weltweit führenden Anbieter für eine Kommunikationsplattform zur Verbesserung der Mitarbeiterkommunikation in Unternehmen. Die Kommunikationsplattform ist gleichzeitig am Computer und als Mitarbeiter-App auf dem Smartphone nutzbar, so dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden überall sicher erreichen können – ob im Büro, zu Hause, in der Produktion oder unterwegs.

Die Staffbase-Kommunikationsplattform ermöglicht somit der Belegschaft einen besseren Zugang zu Unternehmensinformationen und den Tools für den digitalen Arbeitsplatz, einschließlich des „klassischen“ Intranets. Mit Hauptsitz in Chemnitz und Büros u. a. in New York, Amsterdam, London, Vancouver, Kelowna, München, Leipzig, Berlin, Dresden und Köln ermöglicht Staffbase interne Kommunikation, die bei allen Mitarbeitenden ankommt.

Staffbase wird mit über einer Milliarde Euro bewertet und gilt damit als eines der wenigen sogenannten „Einhörner” in Deutschland; das erste im ostdeutschen Raum ausgenommen Berlin. Nicht nur für die sächsische Startup-Szene ist Staffbase ein wichtiger Leuchtturm, sondern auch für internationale Investoren, die mittlerweile mehr als 200 Millionen Euro in Staffbase investiert haben.

Im Mittelpunkt steht zudem das Engagement vor Ort beispielsweise durch: Unterstützung gemeinnütziger Projekte mit einem Volunteer-Tag für Mitarbeitende, Sponsorship der Chemnitz Niners, Unterstützung des Klubs Solitaer e.V. und des Gymnasiums Bürgerwiese Dresden. Staffbase Co-Founder Dr. Martin Böhringer war einer der „10 für Chemnitz”, die die Kulturhauptstadt 2025 nach Chemnitz geholt haben.

Über den Wettbewerb “Sachsens Unternehmer des Jahres”

Der Wettbewerb »Sachsens Unternehmer des Jahres« ist eine Initiative von Sächsischer Zeitung, Freier Presse, Leipziger Volkszeitung, MDR Sachsen, Volkswagen Sachsen, LBBW, KPMG und AOK PLUS. Die Preisträger erhalten statt eines Preisgeldes die Skulptur „Die Träumende“ der Künstlerin Małgorzata Chodakowska. Diese symbolisiert die Verwirklichung neuer Ideen, Träume und Visionen – all das, wofür die Staffbase-Gründer einstehen.

Bild v.l.n.r.: Frank Wolf (Gründer und CMO von Staffbase GmbH), Dr. Martin Böhringer (Gründer und CEO von Staffbase GmbH) und Dr. Lutz Gerlach (Gründer und COO von Staffbase GmbH) in den Räumen der Firma in Chemnitz. Deutschland, Sachsen, Chemnitz, 13.07.2021, Fotograf/Bildquelle : Robert Gommlich

