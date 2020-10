Stapelstein: Limited Edition in Pink

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pink wie der Panther, wie Himbeersorbet, wie die Mähne eines Einhorns:

Für kurze Zeit gibt es die vielseitigen Stapelsteine jetzt auch in der beliebten Knallfarbe. Mit der limited Edition reagiert das junge Unternehmen auf die zahlreichen Nachfragen seiner Fans, die sich die innovativen Elemente schon lang in dieser Farbe wünschten. Die außergewöhnliche Kollektion gibt es nun für kurze Zeit im Onlineshop.

„Pink ist stark, pink ist leuchtend, pink ist einzigartig“, sagt Hannah König von Stapelstein. „Diese Kollektion ist ein Statement und soll unseren Fans zeigen, dass wir uns immer über Inspirationen und Anregungen freuen.“ Zudem will das Unternehmen damit ein Zeichen setzen: „Pink ist nicht nur was für Mädchen“, so Hannah König, „wir hoffen, dass es auch ganz viele Jungen gibt, die sich über die knalligen Stapelsteine freuen und diese nutzen.“

Hüpfen, balancieren, wippen, bauen, klettern:

Die bunten Stapelsteine von joboo verwandeln jeden Raum in einen Abenteuer-Spielplatz. Die vielseitigen Elemente werden klimaneutral in Deutschland produziert und sind bereits zum festen Bestandteil in vielen Kinderzimmern geworden.

Hintergrund:

Das junge Startup mit Sitz in Stuttgart bringt mit seinen bunten Stapelsteinen mehr Bewegung, Spiel und Fantasie in den Alltag von Kindern. Die vielseitigen Elemente aus dem ressourcenschonenden Material „EPP“ werden in Deutschland produziert. Sie sind frei von Weichmachern oder Treibmitteln und zu 100 Prozent recyclebar. Die Stapelsteine sind sowohl für Krippen, Kindergärten, Schulen und therapeutische Einrichtungen als auch für den privaten Gebrauch zu Hause geeignet. Mehr dazu unter: www.stapelstein.de.

Quelle mido PR