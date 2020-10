Yammbits – die fruchtig-süßen Snacks für unterwegs

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Die veganen Fruchtkugeln schmecken ohne Kristallzucker und sind perfekt für unterwegs

Im hektischen Alltag ist eine vitaminreiche Ernährung nicht immer einfach – viele greifen statt zu frischem Obst eher zu schnellen, transportablen Snacks. Yammbits machen cleveres Naschen möglich: Die kleinen Fruit Balls sind echter Fruchtgeschmack in kompakter Form – und das ganz ohne Kristallzucker oder Palmöl! Dank praktischer Verpackungsschale sind sie der perfekte, lecker-saftige Snack für unterwegs.

In ihrer Elternzeit in Griechenland wollten Julian Berhang und Elena Sarri-Berhang einen fruchtig-saftigen Snack entwickeln, der in ihren Familienalltag mit Kleinkindern passt. Die Idee zu Yammbits war geboren! In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ gelang es ihnen, Ralf Dümmel für ihre Innovation zu begeistern – sie bekamen einen Deal mit dem Investor.

„Mit Yammbits wollten wir einen Snack in Bio-Qualität entwickeln, der perfekt für unterwegs ist und in jeden Alltag passt. Dabei motiviert uns, jeden Tag das Beste für unsere Familie und unser Unternehmen zu geben.“ Julian Berhang und Elena Sarri-Berhang, Erfinder von Yammbits

Iss nur Natur! Mit den drei Sorten Yammbits ist für jeden Geschmack etwas dabei:

„Aufregende Aprikose-Mango“, „Coole Kokos-Aronia“ und „Galaktische Granatapfel-Cassis-Himbeere“ bringen Süße in den stressigen Alltag. Die Verwendung von Cashewmus statt Palmöl macht die Fruchtkugeln besonders cremig-weich – und dank der praktischen Verpackungsschale gehen sie unterwegs nicht kaputt! Für alle, die leidenschaftlich gern etwas Süßes genießen, sind die veganen Yammbits genau das Richtige: Sie bestehen aus feinsten Rohstoffen in Bio-Qualität und kommen ganz ohne Laktose, Gluten und Kristallzucker aus – eine fruchtig-süße Alternative zu Schokolade oder Keksen. In der Verpackungsschale aus 80 Prozent recyceltem Material eignen sie sich perfekt als Snack für zwischendurch – egal, ob beim Sport, im Büro oder zum Teilen mit Freunden.

Yammbits sind unter www.yammbits.de aktuell für 2,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Snacks für unterwegs enthalten meist Zucker und sind nicht sehr schmackhaft. Doch dafür gibt es jetzt eine Lösung: Yammbits! Lecker und einfach praktisch – naschen mit der Süße aus Bio-Früchten! Zusammen mit Elena und Julian wollen wir eine super leckere Erfolgsgeschichte schreiben!“Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Das fruchtig-süße Naschwerk ohne Zuckerzusatz

Aus feinsten Rohstoffen in Bio-Qualität und nur mit der Süße aus Früchten

Die fruchtige Snack-Alternative zu Schokolade, Keksen und Co: Vegan und frei von Laktose und Gluten

Drei leckere Sorten: „Aufregende Aprikose-Mango“, „Coole Kokos-Aronia“ und „Galaktische Granatapfel-Cassis-Himbeere“

Besonders saftig-weiche Konsistenz dank der Verwendung von Cashewmus

Quelle segmenta communications GmbH/DS Produkte GmbH