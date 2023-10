Starke Partnerschaft: Dance und IoT Venture intensivieren Zusammenarbeit

Seit Anfang des Jahres kooperieren das E-Mobility Unternehmen Dance GmbH und IoT Venture GmbH erfolgreich. Nun ist bereits ein Ausbau der Partnerschaft geplant. Neben der sukzessiven Ausstattung der gesamten Flotte mit GPS-Trackern, werden die beiden Unternehmen sich in ihrer Zusammenarbeit zudem zunehmend auf Data Signatures fokussieren.

Das Berliner Start-up Dance bietet Fahrrad Abos in Paris, Berlin, Hamburg, München und Wien an. Beim Thema Diebstahlschutz setzt das Mobilitätsunternehmen von Anfang an auf die Expertise der IoT Venture. Nun intensivieren die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit.

Digitaler Diebstahlschutz für Dance-Flotte

Ein Ziel der Kooperation ist es, die gesamte Flotte des stark wachsenden Mobilitätsunternehmens Dance digital vor Diebstahl zu schützen. Anfang des Jahres wurden bereits mehrere Tausend „Dance-One“ E-Bikes mit einem GPS-Tracker von IT’S MY BIKE, der Handelsmarke der IoT Venture ausgestattet. Nun werden auch die weiteren Bikes der Dance-Flotte mit dem innovativen Diebstahlschutz versehen.

„In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass sich unsere Kooperation bereits bewährt hat. Die Anzahl der Fahrraddiebstahlfälle in Großstädten ist bekanntlich sehr hoch – allein in Paris und Berlin werden wir dank unserer Technologie in diesem Jahr eine dreistellige Anzahl gestohlener Dance-Fahrräder wiederbeschaffen“, so Mario Schmitz, Head of Business Development bei der IoT Venture.

Data Signatures: Dance und IoT Venture werden Data Partner

Neben dem Diebstahlschutz und der Wiederbeschaffung gestohlener Bikes wird sich die Kooperation zwischen Dance und IoT Venture zudem um den Bereich Data Signatures ausweiten.

Mithilfe der smarten Technologie bietet IoT Venture Einblicke und Analyse in Daten, die für verschiedene Anwendungsfälle genutzt werden. Vergangene Diebstahlfälle bieten die Möglichkeit, daraus mögliche Muster in Diebstählen abzuleiten, die unter anderem auch auf organisierte Kriminalität hinweisen könnten.

Ein gemeinsam entwickelter Algorithmus ermöglicht des Weiteren, die Nutzung von Dance-Bikes für kommerzielle Zwecke zu erkennen. Damit wird sichergestellt, dass verliehene Bikes ausschließlich gemäß der vereinbarten Nutzungsrichtlinien verwendet werden.

„Dank der Kooperation mit IoT Venture setzen wir neue Standards beim Diebstahlschutz unserer Bikes. Die engere Zusammenarbeit im Bereich Data Signatures ermöglicht uns außerdem tiefere Einblicke in Nutzung und Diebstahltrends“, so Christian Springub, Co-Founder und Chief Product Officer der Dance GmbH.

Bild:Dance GmbH

Quelle:IoT Venture GmbH