Startaparat aus Wien eröffnet Büro in Dubai

Startaparat aus Wien – ein innovatives Kommunikationsunternehmen für Start-ups- eröffnet Büro in Dubai

Startaparat GmbH – ein innovatives Kommunikationsunternehmen, das Start-ups und Konzerne bei der Entwicklung innovativer Kommunikationslösungen unterstützt – hat eine Niederlassung in Dubai eröffnet und expandiert damit in den Mittleren Osten und nach Nordafrika (MENA).

Das Wiener Unternehmen konnte sein Geschäft in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate – VAE) dank der Kofinanzierung durch die Internationalisierungsförderung der Wirtschaftsagentur Wien aufbauen: „Diese Mittel waren ein ausgezeichneter Impuls für uns. Wir haben die Möglichkeiten in dieser Region über ein Jahr lang ausgelotet“ – sagen die Startaparat-Gründerinnen Tanja Skoric und Helena Rosandic Sepic.

Es wurde ein Geschäftsführer und ein kleines kreatives Team eingestellt, welches aktiv an der Einbindung in das regionale Startup Ökosystem arbeitet.

Das Unternehmen bietet verschiedene Kommunikations- und Brandingdienstleistungen für Start-ups in maßgeschneiderten Paketen an. Außerdem gibt es smarte Geschäftsmodelle, die es für Start-ups einfacher machen, professionelle Hilfe von einer Agentur wie Startaparat zu erhalten. Die Fachkompetenz in den Bereichen Organisationskulturdesign und digitale Transformation richtet sich in erster Linie an Konzerne, aber nicht ausschließlich, denn Employer Branding und Organisationskultur sind beispielsweise auch bei der Startup-Skalierung von zentraler Bedeutung.

Ein weiteres wesentliches Ziel ist es, österreichische Start-ups mit dem Ökosystem der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu verbinden und die österreichische Kreativbranche stärker in Dubai und den VAE zu positionieren. Die kommende Expo 2020 in Dubai ist eine großartige Chance, um die bestehenden Verbindungen zu stärken.

Interessanterweise handelt es sich um ein Unternehmen, das sich ausschließlich aus Frauen zusammensetzt, auch die Partner von Startaparat und die Führungskraft in Dubai sind Frauen.

Selma Prodanovic, eine bekannte österreichische Business Angelina, ist Mitglied des Vorstands. Darüber hinaus ist Startaparat Mitbegründungsunternemen von 1MillionStartups.

Quelle Startaparat GmbH