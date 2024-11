Startup filu eröffnet seine vierte Tierarztpraxis in Hamburg

Moderne Tiermedizin & bessere Arbeitsbedingungen

Das Veterinär-Startup filu eröffnet Ende November seine vierte Tierarztpraxis. Am neuen Standort im Hamburger Stadtteil Winterhude, kümmert sich künftig ein 12-köpfiges Team um die Haustiergesundheit in der Hansestadt. Neben klassischer Tiermedizin bietet filu am neuen Standort auch spezielle veterinärmedizinische Behandlungen, wie Physiotherapie und komplexe Knochenoperationen (Osteosynthesen), die im praxiseigenen OP durchgeführt werden können. filu wurde u.a. von der Tierärztin Dr. med. vet. Anna Magdalena Naderer mit dem Ziel gegründet, moderne und erstklassige Tiermedizin mit attraktiven Arbeitsbedingungen für Tiermediziner und TFAs zu verbinden. Dr. Naderer engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung des Berufsstandes, da die Mediziner oft unter prekären Bedingungen arbeiten.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Haustiere in Hamburg deutlich gestiegen, während gleichzeitig die Anzahl der Tierärzte und Tierkliniken laut Statistik1 zurückgegangen ist. Aktuell leben in Hamburg etwa 100.000 Hunde – ein Anstieg um ein Viertel seit 2019. Zusätzlich gibt es zahlreiche weitere Haustiere. Doch es fehlt an Kliniken, Tierärzten und spezialisierten Praxen. Eine Entwicklung, die nicht nur in der Hansestadt zu beobachten ist.

Die Bundestierärztekammer e.V. verzeichnet derzeit in Hamburg lediglich eine praktizierende Tierärztin mit Spezialisierung auf Zahnheilkunde bei Kleintieren – obwohl Erkrankungen von Zähnen, Maul und Kiefer häufig auftreten. Solche Erkrankungen verursachen nicht nur erhebliche Schmerzen, sondern können auch schwere Infektionen hervorrufen, die den gesamten Organismus betreffen. Die World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) stuft die unzureichende Versorgung im Bereich der Tierzahnmedizin daher als ernstzunehmendes Tierschutzproblem ein.

„In Hamburg ist die zahnmedizinische Versorgung für Haustiere leider unterentwickelt. Wir sehen aber auch insgesamt einen Rückgang bei Tierärzten und Kliniken“, sagt Dr. med. vet. Anna Magdalena Naderer, Tierärztin und Co-Gründerin von filu. Sie betont, dass Tierhalter oft nicht wüssten, wie anfällig Haustiere für Zahnprobleme seien. Dies führe dazu, dass Zahnpflege und -prophylaxe beispielsweise bei Hunden oft vernachlässigt würde.

Das 12-köpfige Praxisteam kümmert sich um eine Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden und bietet auch seltene Behandlungen an, wie Physiotherapie und komplexe Knochenoperationen (Osteosynthesen). Auf den ersten Blick erinnert die neue Tierarztpraxis in Hamburg jedoch weniger an eine High-Tech-Klinik, sondern vielmehr an eine Wohlfühloase. Dazu erklärt Naderer: „Ein schönes Ambiente ist auch in der Medizin wichtig, weil es für das Wohlbefinden förderlich ist und Stress für Tier und Halter reduziert. Auch das wird neben der Zahnmedizin leider oft vernachlässigt.“

Bild:Tierzahnbehandlung lowres Copyright filu Fotograf Mr. Du?sseldorf

