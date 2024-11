Statt Black Friday lieber Green Friday: Bewusst Beleuchtung kaufen und Ressourcen schonen

Statt in kurzlebige Billigprodukte zu investieren, ist die langfristige Nutzung qualitativ hochwertiger Produkte deutlich umweltfreundlicher und kostengünstiger. Dadurch wird Abfallvermeidung erreicht, was zum Ressourcenschutz beiträgt. Am diesjährigen „Green Friday“ ruft Lightcycle zum bewussten Konsum auf. Langlebige Leuchtmittel, die am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht und ressourcenschonend an einer Sammelstelle entsorgt werden, sollen im Mittelpunkt stehen.

Obwohl Deutschland einer der größten Absatzmärkte für Elektrogeräte in der EU ist, besteht beim Recycling dieser Geräte erheblicher Nachholbedarf. Deutsche Verbraucher*innen kaufen und nutzen unzählige elektronische Produkte, doch nur ein Teil wird ordnungsgemäß zur fachgerechten Verwertung gebracht. Im europäischen Vergleich landet Deutschland beim Elektroschrott-Recycling im Mittelfeld. Auch ausgediente LED- und Energiesparlampen sind Elektroschrott und müssen umweltschonend entsorgt werden

Umweltfreundliche Beleuchtung und verantwortungsvolle Entsorgung

Im Bereich der Beleuchtung gibt es ein großes Potenzial für umweltbewusstes Handeln – sowohl bei der Wahl der Leuchtmittel selbst als auch bei deren späterer Entsorgung. Moderne Beleuchtungstechnik bietet bereits effiziente Leuchtmittel. In Kombination mit zuverlässigen, langlebigen und effizienten elektrischen Bauteilen wie Treibern, Steuerungen und hochwertigen Reflektoren gelangt das Licht optimal dorthin, wo es gebraucht wird. Auf Abdeckungen, die viel Licht „schlucken“, sollte verzichtet werden.

Nachhaltige Beleuchtung enthält elektronische Bauteile und fällt damit unter das „Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten“ (ElektroG). Die illegale Entsorgung von Elektroaltgeräten wird mit einem Bußgeld geahndet. Wenn jeder daran denkt, alte Lampen nicht in den Hausmüll zu werfen, sondern umweltgerecht zu recyceln, können bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile wie Glas oder Metallkomponenten wiederverwertet werden. Die nächste Sammelstelle in der Nähe finden Verbraucher*innen unter www.sammelstellensuche.de.

Bild:Die richtige Wahl der Lampen ist für den Umweltschutz entscheidend. Bild: Lightcycle

Quelle:LIGHTCYCLE