Esencia, Peas of Joy und Crocus Labs gewinnen die crowdfoods Food Startup Awards an der Startupnight Food22. Über 1.000 Besucher an der Startupnight

Bereits zum zehnten Mal fand vergangenen Freitag, 9. September 2022 die Startupnight Berlin statt. Wie auch in 2019 gab es dieses Jahr wieder eine spezielle Food Area im Microsoft Atrium mit einem Tagesprogramm zum Thema „New Food“. An der daran anschließenden „Startupnight Food“ wurden dann in einem Pitchwettbewerb die besten Startups in drei Kategorien durch eine Jury gekürt.

Den „Best Food & Beverage“ Award konnte sich das Startup Peas of Joy sichern, das süße proteinreiche Produkte, etwa Granola, aus Hülsenfrüchten entwickelt.

Bestes AgriFood-Tech-Startup wurde das spanische Startup Crocus Labs, welches eine smarte Beleuchtungslösung für Indoorfarmen und den Gartenbau entwickelt hat, die Kosten einspart und gleichzeitig hilft, Qualität und Ertrag im Gemüseanbau zu erhöhen.

Als „Best Newcomer“ im Bereich Food & Foodtech wurde Esencia ausgezeichnet. Das Startup produziert auf Basis fermentierter Pilze eine vegane Fischalternative, etwa als Ersatz zu Lachs-Sushi.

Verbunden mit den Awards waren umfangreiche Preise, welche durch die Juryvertreter Mark Leinemann von crowdfoods, Lars Abraham von der German Agrifood Society, Insa Horsch von openkitchen, Jörg Taubitz von go2market und Patrick Fransen vom Investor pebblewave überreicht wurden.

Bild Best Food & Beverage Startup – Michelle Luckas von Peas of Joy Bildquelle crowdfoods.com

Quelle crowdfoods