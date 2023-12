Strack-Zimmermann pocht auf Taurus-Lieferung an Ukraine

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach Verstärkung der russischen Angriffe dringt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. ‚Die Unterstützung bleibt auf der Tagesordnung und dazu gehört auch die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper’, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben). ‚Die Ukraine nicht weiter mit allem, was wir leisten können, zu unterstützen, ist fahrlässig.‘ Zur Realität gehöre aber auch, dass Deutschland das nicht bilateral leisten könne, fügte Strack-Zimmermann hinzu. ‚Alle europäischen Partner sind dazu aufgefordert, nicht nur den Mund zu spitzen, wie in den letzten Monaten oft geschehen, sondern auch zu pfeifen und ihren Teil endlich dazu beizutragen.‘ Russland hatte zuletzt seine Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine verstärkt, am Freitag verletzte eine russische Rakete polnischen Luftraum.



Foto: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts