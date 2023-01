STRANDLIV Wärmflaschen mit farbigem Stoffbezug

Wärme tut gut, lindert nachweislich Schmerzen und hüllt den Menschen in einen wohligen Kokon. Die neuen Wärmflaschen von STRANDLIV mit farbigem Stoffbezug sind echte Eyecatcher und wärmende Begleiter, zum Beispiel auf dem Sofa, im Bett oder auch unterwegs im Büro und auf Reisen. Der farbenfrohe und waschbare Bezug ist handgenäht aus festem 400 g Baumwollgewebe im charakteristischen STRANDLIV Look mit drei weißen Kontraststreifen.

Erhältlich sind die dekorativen Wärmespender in zwei Varianten, zum einen in der klassischen ovalen Form mit einem Fassungsvolumen von 2 Litern und zum anderen als extralange Ausführung mit 2.5 Liter Inhalt. Dank ihrer flexiblen Schlauchform und einer Länge von 77 cm passt sich letztere perfekt dem Körper an. Man kann sie entspannt um den Nacken, die Schultern, Arme oder Beine legen und auch das Wärmen der gesamten Wirbelsäule gelingt mit der langen Ausführung besonders leicht.

Die Wärme steigert dabei nicht nur das Wohlbefinden, sondern wirkt auch lindernd bei Schmerzen, die entstehen, wenn sich Muskeln anspannen oder verkrampfen, etwa Rücken- und Nackenverspannungen, Muskelkater, aber auch Bauch- und Unterleibskrämpfen, zum Beispiel während der Menstruation. Schnell dringt die Wärme in die oberen Gewebeschichten ein, entspannt die Muskeln, verbessert die Durchblutung und hemmt gleichzeitig die Schmerzempfindlichkeit.

Die Wärmflaschen-Inlays selbst stammen aus dem Hause Sänger, einem renommierten deutschen Markenhersteller für hochwertige Wärmflaschen aus Naturkautschuk. Sänger® Wärmflaschen werden als ein zusammenhängender Körper hergestellt ohne eingeklebtem Halsstück oder zusätzliche Nähte. Ein solider Verschluss mit einem vermessingten Gewinde sorgt für Auslaufschutz und Dichtigkeit. Gefertigt sind sie aus nachhaltigem Naturgummi, der aus dem Milchsaft des Kautschukbaumes gewonnen wird. Auf die Verwendung von zusätzlichen Weichmachern wird bei der Produktion vollkommen verzichtet.

Die neuen STRANDLIV Wärmflaschen sind ab sofort erhältlich in vielen tollen Farben über den STRANDLIV Webshop www.strandliv.de. Der abnehmbare Bezug ist waschbar bei 30 Grad. Classic: Volumen 2 l. Länge 36 cm, Breite 20 cm, VK-Preis: 28,00 €

Long: Volumen 2.5 l. Länge 77 cm, Breite 12 cm, VK-Preis: 42,00 €

Quelle Froschkönig PR