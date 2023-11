Stuttgarter MesseHerbst 2023 begeistert das Publikum

Nach vier abwechslungsreichen Tagen ist der Stuttgarter MesseHerbst am Sonntag erfolgreich zu Ende gegangen. Zu den acht Freizeitmessen kamen vom 23. bis 26. November rund 115.000 Besucherinnen und Besucher auf das Stuttgarter Messegelände. In acht Hallen war ein Unterhaltungsfeuerwerk aus Spiel, Spaß und Information für die ganze Familie gezündet worden.

Rund 1000 AusstellerInnen sorgten für ein umfangreiches Angebot, das in den Messehallen keine triste November-Stimmung aufkommen ließ. Ganz im Gegenteil. „Wir freuen uns über einen ausgezeichneten Stuttgarter MesseHerbst! Der Verbund aus unterschiedlichen Messen hat die Besucherinnen und Besucher begeistert und unsere Themenvielfalt hat das Publikum verzaubert“, sagte Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, zum Abschluss des diesjährigen MesseHerbst. Auf dieser Basis ließe sich für das kommende Jahr aufbauen.

Die Mischung des Messeverbunds kam bei den Besucherinnen und Besuchern positiv an: Rund vier Fünftel von ihnen gaben dem Stuttgarter MesseHerbst die Schulnoten eins und zwei, neun von zehn wollen den Veranstaltungsverbund im kommenden Jahr wieder besuchen und sogar 94 Prozent würden ihn weiterempfehlen. Im Durchschnitt nahmen sich die MessegängerInnen für Einkauf, Bummel und Information knapp fünf Stunden Zeit. Vor allem das Thema „Einkaufen“ stand für viele BesucherInnen im Fokus: Drei Viertel von ihnen hatten bei der Befragung schon etwas gekauft und im Schnitt mehr als 100 Euro an den Ständen ausgegeben.

Neben der noch jungen Blasorchester-Messe BRAWO fanden auch die Klassiker des Stuttgarter MesseHerbst wie die Spielemesse, die KREATIV, die Familie & Heim und die eat&style mit Erfolg statt. Die veggie & frei von, die Heimtiermesse ANIMAL sowie die Mineralien Fossilien Schmuck rundeten das vielseitige Angebot ab.

Diese Themenvielfalt, verbunden mit einem jeweils großen Workshop-Programm für Profis und EinsteigerInnen, ist aus Sicht von Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, ein großer Trumpf: „Die familiäre Atmosphäre auf unserem Gelände war an allen Tagen deutlich zu spüren. Dank der vielen verschiedenen Themen war für alle etwas dabei: für Groß und Klein, Familien und Freundesgruppen. Genau das macht den Stuttgarter MesseHerbst aus und einzigartig.“

Schweiz wird Gastland auf der BRAWO 2024

Am Rand der Blasorchester-Messe wurde bekanntgegeben, dass der Schweizer Blasmusikverband mündlich zugestimmt hat, im kommenden Jahr die Schweiz als Gastland auf der BRAWO in Stuttgart zu präsentieren. Bei der 22. Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik wurden folgende Preise verliehen. In der Kategorie „Mittelstufe“ belegte die „Flamicanka Blaaskapel“ aus Belgien den ersten Platz. Europameister in der Kategorie „Oberstufe“ wurden die Original Kappler Ratz-Fatz-Buben aus dem badischen Bühl. Die Europameisterschaft in der Kategorie „Höchststufe“ holten die „Schwäbisch 7“ aus Mietingen im Landkreis Biberach.

Stimmen der Ausstellerschaft zum Stuttgarter MesseHerbst 2023:

ANIMAL: Sebastian Speißer, Inhaber Zoo & Co Göppingen und Organisator der Fisch-Börse: „Ich bin sehr zufrieden, sowohl von der Menge als auch von der Qualität der Besucherinnen und Besucher am Stand. Sie sind gezielt in den neuen Aquaristik-Bereich gekommen und waren auch an den Ideen der Aqua-Scaper sehr interessiert. Der Famillienbesuch war stark, das Thema zieht die Menschen an, und auch der Fachbesuch hat zum Start gut funktionert. Für 2024 möchte ich meinen Stand auf jeden Fall vergrößern.” Tim Steinhauf, Inhaber Steinis Petshop: „An unserem Stand begrüßten wir sowohl Stamm- als auch neue Kundinnen und Kunden. Ich war positiv überrascht, wie gut diese Messe frequentiert war, wie gern die Leute einkauften und Geld ausgaben. Neben der Imagewerbung muss für uns der Verkauf stimmen und hier sieht es recht gut aus. Wir sind beim nächstes Mal wieder mit dabei.”

BRAWO: Christian Braun, Vertrieb Miraphone e. G.: „Im Vorjahr fand ich diese Messe gigantisch und kann auch diesmal nicht klagen. Der Bedarf an Blasinstrumenten ist lange nicht gedeckt und die Messe schließt eine Händler-Lücke im Großraum Stuttgart. Genau wie 2022 erwarte ich ein sehr gutes Umsatzergebnis.” Hans-Peter Strohhäcker, Vertriebsleiter Yamaha Musik Europe GmbH: „Auf der BRAWO begegnet man einem guten Fachpublikum, das gern spielt, ausprobiert und qualifizierte Fragen stellt. Es begeistert uns, wie viele MusikerInnen und musizierende Familien, aber auch FachhändlerInnen diese Messe besuchen. Der Auftritt lohnt sich für uns daher auf jeden Fall. Wir sind erneut sehr zufrieden und kommen gern wieder.”

Familie & Heim: Michael Hackl, Leiter Vertrieb, AOK Baden-Württemberg: „Gerade am Wochenende war regelrecht die Hölle los, doch die Stimmung war trotzdem entspannt. Die Leute waren gut drauf und offen für Gespräche und Angebote. Wir führten sehr gute Gespräche, häufig zu ganz individuellen Anliegen. Unsere Beratungsecken wurden gern genutzt und auch unser Glücksrad kam super an.” Nico Thiessen, Messeorganisation, Einkaufsverband Der Kreis: „Die Besucherfrequenz war traumhaft. Wir führten viele gute Gespräche und es wurde durchaus auch gekauft.

Die Kundinnen und Kunden waren gut vorbereitet, kamen mit konkreten Fragen und Grundrissen an den Stand. Ich bin positiv überrascht, wie gut diese Messe angenommen wurde. Stand heute kommen wir nächstes Mal gern wieder.”

KREATIV: Jonas Senci, Geschäftsführer und Inhaber Langenfelder Nähmaschinen: „Das Interesse an unseren Produkten war gleichbleibend hoch und die Messe war gut besucht. Der MesseHerbst bietet für die gesamte Familie etwas und wird als etablierte Veranstaltung von der Region positiv angenommen. Durch den gut abgestimmten Aussteller-Mix entstanden obendrein viele Synergieeffekte.” Melanie Bernitzky, Markenbotschafterin Cricut GmbH: „Unsere Erwartungen an die KREATIV haben sich erfüllt: Die Messe ist gut organisiert und wir sind zufrieden mit unserem Auftritt. Viele Kunden kamen gezielt und gut informiert zu uns an den Stand.

Etliche besaßen schon ein Gerät und kauften Zubehör, andere folgten Empfehlungen von Bekannten. Auch unsere Workshops waren super besucht, was zeigt, dass sich unsere Social-Media-Werbung im Vorfeld definitiv gelohnt hat.”

Mineralien Fossilien Schmuck: Ralf Klee, Inhaber Edelsteinhandlung R. Klee: „Ich komme seit über 30 Jahren nach Stuttgart und bin nächstes Mal definitiv wieder dabei. Wir hatten viele BesucherInnen am Stand, die viel nachfragten, von der einzelnen Perle bis zur Brosche – und auch kauften. Die Nachbarschaft zur veggie & frei von empfand ich als zusätzliche Aufwertung, da viele Messegäste zu uns herüberschauten.

Ich bin sehr zufrieden.” Christina Simonis, Inhaberin Christina Simonis Schmuck: „Ich komme schon sehr lange zur Messe und präsentiere mich hier vorwiegend meinen StammkundInnen aus dem Raum Stuttgart. Daneben konnte ich auch von der Laufkundschaft profitieren, da zahlreiche BesucherInnen von anderen Messen an den Stand kamen, darunter auch MitausstellerInnen anderer Messen, die spontan etwas kauften. Unterm Strich habe ich vom ersten Tag an einen super Umsatz gemacht.”

Spielemesse: Sebastian Matthies, Eventmanager Amigo Spiele + Freizeit GmbH: „Die Spielemesse verlief äußerst vielversprechend. Die Tische waren voll, wir kamen der Nachfrage kaum hinterher und unsere Herbstangebote wurden super angenommen. Wir sind hochzufrieden.” Sabrina Rassmann, Messeplanung und Verkauf, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co KG: „Unsere Präsentation wurde sehr gut angenommen, der Andrang war hoch, es wurde viel gekauft. Dank des Messeverbunds konnten wir viele neue Spielerinnen und Spieler gewinnen. Wir sind super glücklich mit unserem Auftritt auf der Spielemesse.”

veggie & frei von: Valeska Müller, Marketingmanagerin Schnitzer GmbH & Co KG: „Wir bekamen von Anfang an viel Zuspruch und sind sehr zufrieden. Unsere Produktpräsentation kam sehr gut an und der Verkauf unserer Aktionstüten lief bestens. Das Publikum war ausnehmend freundlich und wir konnten viele gute, anregende Gespräche führen.” Grisha Claessens, Standbetreuung, Bambule Events: „Es war sehr viel los und wir hatten immer zu tun. Das Schöne am MesseHerbst ist, dass man neben einem kleinen, direkten Zielpublikum auch eine große Laufkundschaft erreicht und als Neukunden gewinnen kann. Gleich vom ersten Tag an haben wir gut verkauft, wir sind sehr zufrieden und kommen gerne wieder.”

Der nächste Stuttgarter MesseHerbst findet vom 21. bis 24. November 2024 statt.

