Suite Dreams for Sweet Dreams – der Garberhof in Südtirol

Wo man sich bettet…da träumt man. Und wer träumt nicht gerne von einem Haus im Grünen oder einem eigenen Steg am See? In den Suiten und Chalets des 4 Sterne Superior Hotels Garberhof in Südtirol werden Träume Wirklichkeit. Da wachen wir am Morgen bereits mit einem Lächeln auf, wenn die ersten Sonnenstrahlen durchs Fenster in die stilvoll eleganten, von Licht durchfluteten Schlaf- und Wohnräume fallen und wir auf der Terrasse oder dem Balkon der Panorama Landschaft des malerischen Vinschgau entgegenblicken.

Ein genussvolles Frühstücksbuffet, ein kulinarisches Verwöhn-Menü mit Vital-Gerichten am Abend, Wellness und Hamam im Mii:amo Spa, eine Erfrischung im Bio-Badeteich sowie jede Menge Möglichkeiten für Outdoor Sport und andere Freizeitaktivitäten runden einen Aufenthalt im Garberhof ab und lassen keine Wünsche mehr offen. Denn: „Dreams do can come true“. Nicht wahr?

Von Wellness bis Laguna – die Suiten im Garberhof

Suites us well. Diese Suiten passen perfekt zu unserem Geschmack, denn sie haben von privatem Whirlpool bis zur freistehenden Badewanne alles – und noch viel mehr.

Bella Vista Suite

Die lichtdurchflutete Bella Vista Suite mit einzigartigem Panoramablick auf die Bergwelt des Vinschgau ist im modern-eleganten Milano-Stil gehalten. Warme Farben, hochwertige Stoffe und edle Materialien zeichnen die Suite aus und verleihen ihr einen besonderen Charakter. Der private Whirlpool auf der Terrasse, den man gar nicht mehr verlassen möchte, lädt besonders am Abend zu entspannten Stunden ein.

Wellness Suite

An Schönheit kaum zu übertreffen, liegt die Wellness Suite im zweiten Stock des Hotels mit Blick auf die Berggipfel und in die Weite des Tals. Gerade Linien treffen auf zeitlose Klassik und machen die Suite zu einem unvergleichbaren Wohlfühlraum. Das verglaste Bad mit großer Badewanne und separater Dusche bietet alle Annehmlichkeiten, die man sich für eine perfekte Auszeit wünschen kann.

Laguna Suite

Ein Steg am See. Die Laguna Suite ist nach Südwesten ausgerichtet und verfügt über eine kleine private Gartenterrasse und einen eigenen Steg zum Bio-Naturbadeteich im Wellnessgarten. Morgens ein kleines Bad im Teich und abends die Sonnenstrahlen genießen, die auf der Wasseroberfläche glitzern – da möchten nicht nur Naturverbunden ankommen und direkt eintauchen. Eine Mischung aus alpinem und urbanem Stil verleiht der Suite eine außergewöhnliche Note.

Vinum Suite

Dem kleinen, hoteleigenen Weinberg, den Inhaber Klaus 2020 direkt neben dem Hotel angebaut hat, verdankt die Vinum Suite ihren Namen, denn er ist vom Balkon aus perfekt zu sehen. Designermöbel und dunkle, elegante Stahlelemente bilden einen harmonischen Kontrast zu hellen Stoffen und Eichenholzböden. Highlight ist die freistehende Badewanne im Schlafbereich, die perfekt mit dem Ambiente harmoniert und für Momente der Entspannung sorgt.

Maletum Studio

Zu Gast mit Familie und Freunden? Dann ist das Maletum Studio genau der richtige Ort im Garberhof. Die geräumige Suite punktet mit einem Schlafbereich inklusive großer Wohnecke sowie einem zusätzlichen Schlafzimmer. Die modern und funktional ausgestatteten Zimmer im Studio lassen viel Raum für gemütliches Beisammensitzen oder um neue Pläne für die kommenden Urlaubstage zu schmieden.

Home Suite Home – das Hortus Chalet

Der Traum vom kleinen Haus im Grünen wird im Garberhof wahr. Das Hortus Chalet liegt direkt hinter dem Wellnessgarten des Hotels und lässt den Blick über den Weinberg hinab zu den Wiesen und Feldern von Mals und hinauf zu den Gipfeln des Naturparks Stilfser Joch gleiten. Der komfortabel gestaltete Wohnbereich mit angenehmer Lounge- und Essecke, begehbaren Kleiderschrank, separaten Schlafbereich mit freistehender Badewanne, einem großzügigen Bad mit Blick auf die Berge sowie einer privaten Terrasse mit Sonnenschein von morgens bis abends geben jedem Aufenthalt das Gefühl grenzenloser Freiheit und Vollkommenheit.

Hier die Details im Überblick:

Badezimmer mit Rain-Shower-Dusche und freistehender Badewanne im Schlafbereich

Sternstudio mit Blick durchs Glasfenster in den (Nacht-)Himmel

Kaffeemaschine, Tee zur Auswahl, Minibar, Weinschrank

Safe, Telefon, Sat-TV

Sauna und Whirlpool auf der Terrasse

Das Hortus Chalet hat eine Größe von 100 m2 sowie 30 m2 Panoramaterrasse mit privater Grünfläche. Preis auf Anfrage.

Über den Garberhof

Der Garberhof in Mals im Vinschgau (Südtirol) ist seit 1981 ein inhabergeführtes Hotel der Familie Pobitzer. Mit dem Konzept des „Silent Luxury“ lädt Sohn und Geschäftsführer Klaus Pobitzer seine Gäste zu einem ganz besonderen Aufenthalt ein. Das stilvolle und edle Wohnambiente der Suiten, Chalets und Doppelzimmer steht für komfortables Wohlfühlen und der großzügige Wellness- und Spa-Bereich mit Saunen, Pools, Bio-Naturteich und Italiens größtem orientalischen Hotel-Hamam, bietet einen idealen Ort der Ruhe und Erholung. Genuss und Verwöhnmomente stehen im Garberhof an erster Stelle und werden mit einer exzellenten Gourmet-Halbpension sowie hauseigenen Produkten im Bereich Kulinarik und Naturkosmetik fein abgerundet. Mit seiner einzigartigen Lage im malerischen Vinschgau, ist der Garberhof idealer Ausgangspunkt für verschiedene Outdoor Aktivitäten.

Weitere Informationen gibt es unter Garberhof.com

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 180 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

Der Preis des Hortus Chalet ist auf Anfrage.

