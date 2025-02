Home Suite Home – Suiten & Lodges im Gasserhof

Wer den Berg Richtung Plose (Gebirgsstock, 2.562 m) hinauffährt und den kleinen idyllischen Ort St. Andrä in Südtirol (Italien) erreicht, darf ankommen und alles hinter sich lassen. Die reine, klare Bergluft, der Blick über die Weite des Tales und die Herzlichkeit der Menschen, die hier wohnen, ist ein Gefühl, wie nach Hause zu kommen. Der Gasserhof vereint, was Urlaub so besonders macht: starke Wurzeln und die Verbundenheit zur Natur, eine lange Tradition, die seit Generationen von der Familie weitergelebt wird und einen modernen Lifestyle mit edlen, stilvollen Elementen, die sich im gesamten Hotel wiederfinden.

Ganz gleich ob man die zeitlose elegant eingerichteten Suiten im Hotel bevorzugt oder sich für eine komfortable Ferienwohnung mit eigener Küchenzeile, Wohn- und Essbereich in der Apartment Lodge entscheidet – der Gasserhof ist der ideale Ort für eine Auszeit, die (Wohn)Räume und (Urlaubs)Träume verbindet und in der man sich wie zu Hause fühlen darf.

Suite Dreams are made of… die Suiten im Gasserhof

Nichts geht im Urlaub ohne den perfekten Rückzugsort zum Wohlfühlen. Die exklusiven Suiten im Haupthaus des Gasserhof lassen Urlaubs(wohn)träume wahr werden. Weiches, naturbelassenes Holz wie Asteiche und Lärche, Wolle und Leinen schaffen eine einzigartige Atmosphäre und stilvolle Details wie die bodentiefen Panoramafenster setzen bewusste Akzente für den besonderen Weitblick. Hier die Suiten im Überblick:

Junior Suite Lifestyle: edle Materialien, sanfte Farben und fließende Stoffe geben den perfekten Raum für einzigartige Glücksmomente

Junior Suite Panorama: elegant und stilvolles Design mit traumhaften Blick über die Bergwelt des Eisacktals

# Junior Suite Deluxe: zeitlos schön aus erlesenen Naturmaterialien mit viel Platz zum Entspannen und Wohlfühlen

Junior Suite Traditional: Tradition trifft Moderne mit Eleganz und Charakter und bildet den idealen Ort für erholsamen Schlaf und Regeneration

Family Suite Lifestyle: Familienurlaub wird hier ganz groß geschrieben dank optimaler Raumaufteilung durch Schiebetür zum Kinderbereich

Family Suite Traditional: Urlaub wie daheim gibt es in dieser Suite, die heimelig und gemütlich eingerichtet ist

Grand Family Suite: exklusives Familienreich mit großzügigen Räumen, gemütlicher Sitzecke und separatem Kinderbereich

Place to Sleep – die Apartment Lodge im Gasserhof

Direkt neben dem Haupthaus des Gasserhof befindet sich die Apartment Lodge, bei der man viel Raum zum Wohnen, Schlafen, Kochen und Genießen erleben darf. Alle Lodges sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet und bieten viel Platz für Privatsphäre und einen herrlichen Blick auf die Natur der Brixener Berge. Ob mit Freunden oder der Familie, die Gasserhof Lodges bieten für alle den idealen Ort, um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Hier die Lodges im Überblick:

Lodge: ein kleines Stück Himmel auf Erden mit stilvollen Elementen für einen unvergesslichen Urlaub zu Zweit. Ausgestattet mit komfortablen Doppelbett, Badezimmer, Wohn- und Essbereich sowie Küchenzeile

Lodge Family: more Space, more Place! Gerade Familien mit Kindern benötigen genug Freiraum, um sich z.B. auf einem gemütlichen Schlafsofa zum entspannen

# Lodge Rustico: die rustikal eingerichtete Lodge mit traditioneller Ausstattung sorgt auf moderne Weise für einen urigen Wohlfühlfaktor

Bei allen Lodges und Suiten ist eine genussvolle Halbpension, die tägliche Reinigung der Suiten & Lodges, die Nutzung des großzügigen Wellnessbereich mit Indoor und Outdoorpool sowie dem Saunabereich, ein Fitnessraum mit Cardio- und Kraftgeräten, eine kostenlose Ladestation für E-Bikes (E-Autos gegen Gebühr) sowie die Brixen Card mit einer Vielzahl an Vergünstigung in und um Brixen inklusive.

Über den Gasserhof

Der 4 Sterne Gasserhof in St. Andrä bei Brixen (Südtirol, Italien) ist ein inhabergeführtes Hotel der Familie Goller. 1910 wurde der Hof erstmals als „Osteria Gasser“ eröffnet und zählt heute zu den traditionsreichsten Hotels im Eisacktal. Seit jeher zieht die gesamte Familie im Gasserhof an einem Strang und vereint, was Heimat einzigartig macht: starke, traditionelle Wurzeln, modernes, zeitgemäßes Design und den Blick stets nach vorne zu neuen Ideen und Möglichkeiten gerichtet. Dabei ist die Erfahrung der Eltern genauso wichtig wie der Innovationsgeist der jüngsten Generation. Komfortabel und exklusiv eingerichtete Zimmer und Suiten im Haupthaus, elegante Ferienwohnung in der renovierten Apartment Lodge, ein attraktiver und 2024 auch um einen Adult Only Infinity Pool erweiterter Wellnessbereich sowie eine ausgezeichnete Küche, die keine Wünsche offen lässt, erwarten die Gäste heute im Gasserhof und machen den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 160 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

