Powerpulver Brokkoli Extrakt – das Sulforaphan von Nature Basics.

Der Pflanzenstoff, den noch keine:r kannte.

Es ist seit jeher bekannt, dass pflanzliche Stoffe aus der Natur unsere Gesundheit fördern. Sulforaphan ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der nur in bestimmten Gemüsearten vorkommt. Dazu zählen Brokkoli, Rosenkohl und Blumenkohl. Besonders reichlich ist Sulforaphan in Brokkoli vorhanden. Deshalb wird in den veganen Kapseln des Nature Basics Sulforaphan ausschliesslich Brokkoli Extrakt verwendet, dass sich positiv auf unser körperliches Wohlbefinden auswirken kann.

Sulforaphan Superfood – tut dem Körper gut.

Das ist das Besondere am Nature Basics Sulforaphan:

# Natürliches Sulforaphan Extrakt wird aus Brokkoli Sprossen gewonnen

# Ohne chemische oder künstliche Zusatzstoffe

# Besitzt antioxidante Eigenschaften

# Kann sich positiv auf das körperliche Wohlbefinden auswirken

# Streng geprüft, zertifiziert und hergestellt in Deutschland

# 100% Nachhaltigkeit und klimapositiv

# Vegan

Wie sollte man Sulforaphan anwenden?

Eine Kapsel täglich mit 200ml Wasser direkt zum Essen einnehmen. Die veganen Kapselhüllen sind besonders leicht zu schlucken.

Im Glasbehälter befinden sich 180 Kapseln, die für 6 Monate eine optimale Versorgung des Körpers bieten.

Sulforaphan von Nature Basics ist online unter naturebasics.de erhältlich. Es kostet 29,90 €.

Quelle Sonja Berger Public Relations