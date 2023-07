Susanne Krammer: Warum der eigene Weg immer der beste ist

Sie ist Unternehmerin, Beauty-Influencerin und Make-up Artist – und lebt damit ihren Traum. Doch was so traumhaft klingt, war nicht immer leicht. „Ich habe hart gekämpft, war arm wie eine Kirchenmaus. Aber ich wusste immer, wofür ich das mache“, sagt die 43-Jährige im Interview mit herCAREER. Ihr Credo: Wenn man seinen eigenen Weg geht, kann es nur gut werden. Auch auf der herCAREER 2023 ist Susanne Krammer als Speakerin dabei.

Susanne Krammer ist Unternehmerin, berät Konzerne, verkauft eigene Produkte und hat als „fraubeauty“ auf Tiktok fast 395.000 Follower, auf Instagram 214.000 Fans, eine große Community und namhafte Kooperationen. Sie lebt ihren Traum, den sie seit Kindheitstagen träumte: erfolgreich sein mit ihrer Leidenschaft, nämlich Beauty und Make-up. Der Weg dahin war nicht leicht. „Mir wurde der Strom in meiner Wohnung abgestellt. Ich wusste teilweise nicht, ob ich meine Miete am Ende des Monats begleichen kann. Aber das war ok, denn ich wusste immer, wofür ich das mache.“

Heute sagt sie: Es hat sich alles gelohnt und rät anderen, genau das zu tun, wofür sie brennen. „Jeder hat so eine Leidenschaft in sich, aber die meisten werden durch das Elternhaus oder andere Menschen, die sie beeinflussen, davon abgebracht.“ Susannes Rat: Nicht auf andere hören, neugierig bleiben und beobachten, was einen glücklich macht.

Als fraubeauty zeigt sich Susanne Krammer auch selbst vor der Kamera. Doch auch dabei kam der Erfolg nicht über Nacht. „Meine ersten Social Media-Versuche bestanden aus Selfies, auf denen ich meinen Kaffee gezeigt habe. So, wie es Tausende Influencerinnen machen.“ Das hat nicht funktioniert. „Kein Wunder, denn das war nicht ich. Erst als ich mein eigenes Ding machte und mich so authentisch gezeigt habe, wie ich bin, ging es durch die Decke.“

Aus der Community ist ein Unternehmen mit erfolgreichen Produkten entstanden. „Ich schaue, wo die Bedürfnisse der Community liegen, nutze Social Media für einen Dialog. Ich verwirkliche mich mit diesen Produkten nicht selbst, sondern höre meinem Gegenüber respektvoll zu und liefere ihnen dann Antworten in Form von Beauty-Produkten.“

Susanne Krammer ist überzeugt: Erfolg muss keine hohe Anzahl an Followern oder ein dickes Bankkonto bedeuten. Sondern „abends mit einem breiten Grinsen ins Bett zu gehen, mit einem vollen Kühlschrank im Haus.“

Susanne Krammer (aka fraubeauty) ist nicht nur Journalistin, Influencerin und Hair & Make-up Artist – sie ist Unternehmerin. 2016 entwickelte sie das erste deutsche Beauty Online Magazin June Mag. Seit sechs Jahren unterstützt sie mit ihrer Systemic Brand Strategy kleine und große Unternehmen, deren Marken inhaltlich, sowie Consumer-zentriert auszurichten und die Strategie über die verschiedenen Social-Media-Kanäle effektiv zu verbreiten. Sie hat schon mit allen großen Marken wie Gucci, Chanel, L’Oréal und Prada gearbeitet. Mit ihren eigenen Kanälen erreicht Susanne mittlerweile fünf Millionen Menschen. Vor allem auf Instagram hat sie sich eine treue Community aufgebaut, die ihr auch bei ihrem Podcast-Projekt „Trotzdem Schön“ zur Seite stand.

Quelle messe.rocks GmbH