Swobbee, Partner von Tier, Apcoa, Hermes und DPD, erhält jeweils knapp 3 Millionen Euro von EIT InnoEnergy und Bestandsinvestor.

Das Berliner GreenTech-Startup Swobbee erhält eine Millionen-Investition. Neu als Investor und strategischer Partner mit an Bord ist EIT InnoEnergy, der führende Innovationstreiber für die Energiewende in Europa. EIT InnoEnergy wird unterstützt vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT), einer Körperschaft der Europäischen Union.

EIT InnoEnergy steuert knapp 3 Millionen Euro zu der Gesamtfinanzierung bei, der Bestandsinvestor schießt einen Betrag in ähnlicher Höhe zu. Mit dem frischen Kapital plant Swobbee die Weiterentwicklung seiner Batterieplattform und den massiven Ausbau seines Akku-Wechselstationsnetzes für elektrische Mikromobilität in Deutschland und seinen europäischen Nachbarstaaten.

Gegründet im Jahr 2017, ist Swobbee der weltweit erste Anbieter von Akku-Wechselstationen mit multimodalem Ansatz für die boomende Mikromobilität. Diese ermöglichen herstellerunabhängig den schnellen Austausch sowie das Laden von Akkus unterschiedlichster elektrischer Mikromobilitätsfahrzeuge, die in Städten weltweit sowohl im Personentransport als auch in Logistik der letzten Meile immer breiter zum Einsatz kommen.

Damit sind Swobbees Wechselstationen ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen urbanen Verkehrsinfrastruktur und Teil eines riesigen Wachstumsmarktes, dessen Potenzial laut einer Marktanalyse von Porsche Consulting bis 2030 allein in Europa und Nordamerika bei rund 30 Mrd. Euro liegt. Schon zahlreiche renommierte Partner wie der Mikromobilitätsanbieter Tier Mobility, Europas führender Parkraumbewirtschafter Apcoa oder die führenden Logistikunternehmen Hermes und DPD setzen in Pilotprojekten auf die Lösungen von Swobbee.

Nun ergänzt mit EIT InnoEnergy ein strategischer Investor und Partner Swobbees wachsendes Ökosystem.

„Wir freuen uns sehr, mit EIT InnoEnergy einen so renommierten, weltweit agierenden Partner an der Seite zu haben. Dies ist nicht nur eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sondern auch die Ausgangsbasis, um bei der jetzt startenden Skalierung weitere Investoren mit an Bord nehmen zu können“, erklärt Thomas Duscha, CEO und Mitgründer von Swobbee.

Die Unterstützung von EIT InnoEnergy ist nicht nur finanzieller Natur. Mit seinem besonderen Know-how im Aufbau und der Skalierung junger GreenTech-Unternehmen sowie seinem großen internationalen Netzwerk wird es Swobbee in den kommenden Jahren eng bei der Geschäftsentwicklung und dem Eintritt in neue Märkte begleiten.

Jennifer Dungs, Leiterin des Themenbereichs Transport und Mobilität bei EIT InnoEnergy, kommentiert: „Für die Verkehrswende im urbanen Raum spielt Mikromobilität eine entscheidende Rolle. Umso wichtiger ist es, für all die unterschiedlichen Fahrzeugtypen ein flächendeckendes Netz aus leistungsfähigen Lade- und Wechselstationen zu errichten. Mit seiner herstelleroffenen Technologieplattform hat Swobbee das Zeug, eine herausragende Stellung im Markt einzunehmen.“

