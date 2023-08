Swobbee kooperiert mit Evedima beim Ladeinfrastruktur-Aufbau für die Mikromobilität in Griechenland

Das Berliner GreenTech-Startup Swobbee und der griechische Flotten-Dienstleister Evedima arbeiten fortan zusammen, um in verschiedenen Städten Griechenlands Mikromobilitätsflotten nachhaltiger zu laden und zu betreiben. Die erste Swobbee-Station wurde bereits aufgestellt, weitere werden in den kommenden Wochen folgen.

Evedima hat sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen und Infrastruktur für urbane Mobilitäts- und Transportservices spezialisiert. In Griechenland ist das Unternehmen u. a. für den Betrieb der E-Kickscooter-Flotten des finnischen Sharingunternehmens Hopp zuständig. Swobbee hat die weltweit erste Lade- und Wechselstation entwickelt, die dank ihrer Technologieoffenheit grundsätzlich allen Batterietypen von Fahrzeugen aus dem wachsenden Bereich der Mikromobilität offen steht.

Im Rahmen des ersten gemeinsamen Projekts von Evedima und Swobbee wurde eine Batterie-Wechselstation in Vouliagmeni nahe Athen aufgestellt, an der die Tauschakkus der Elektro-Tretroller von Hopp schnell und einfach geladen und gewechselt werden können. Dadurch erspart sich das Unternehmen eine aufwändige Ladelogistik mit Lager am Stadtrand, was die Kosteneffizienz und Umweltbilanz der Sharingflotte verbessert.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit so einem starken Partner wie Evedima die nachhaltige Mobilität in griechischen Städten zu stärken. Für Swobbee ist es das erste Projekt in Südosteuropa und wir hoffen, unsere Präsenz in der Region in Zukunft auszubauen“, erklärt Thomas Duscha, CEO und Mitgründer von Swobbee.

Stamatis Sidiropoulos, Fleet Manager von Evedima, fügt hinzu: „Wir sind sehr glücklich über die neue Partnerschaft mit Swobbee. Die einfach zu bedienenden Wechselstationen erleichtern die Arbeit unseres Teams und helfen uns dabei, die Flotten unserer Kunden intelligent und nachhaltig zu managen. Dank der intelligenten Analysetools von Swobbee haben wir nun auch stets einen optimalen Einblick in den Zustand des Batteriepools.“

Bild und Quelle: SwobbeeEvedima