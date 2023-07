Tattersall Lorenz und Predium setzen neue Maßstäbe im ESG-Management

Die Predium Technology GmbH, eines der technologisch führenden Unternehmen für ESG-Management und ESG-Maßnahmenplanung für die Immobilienbranche, arbeitet ab sofort für die Tattersall Lorenz Immobilienmanagement GmbH. Das gaben beide Unternehmen jetzt bekannt. Mit Predium kann Tattersall Lorenz seinen Kunden nun helfen, Transparenz in den ESG Status Quo zu bringen und sinnvolle Maßnahmen zur Optimierung zu identifizieren.

Predium ESG Cockpit und Action Engine: Risiken erkennen, Maßnahmen ergreifen

Tattersall Lorenz verschafft seinen Kunden mit dem ESG Cockpit von Predium einen Überblick über die ESG Performance der Immobilien. Besonders wichtig ist für Tattersall Lorenz, seinen Kunden einen Einblick zu geben, wo sich die Immobilien hinsichtlich des CO2-Ausstoßes und des CRREM-Pfades befinden. Mittels der Predium Action Engine kann Tattersall Lorenz nun mit Knopfdruck auf mögliche Risiken reagieren und Modernisierungsmaßnahmen identifizieren, um die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Assets und des Gesamtportfolios zu optimieren. Die Predium Action Engine berücksichtigt dabei auch anstehende Gesetzesänderungen, Kosten und Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen. Die Daten aus dem ESG Cockpit und der automatisierten Klimafahrpläne fließen direkt in das Reporting.

„Nachhaltigkeit und ESG sind in den zurückliegenden Jahren entscheidende Komponenten unserer Unternehmensphilosophie geworden. Mit Predium können wir das ESG-Management für unsere Kunden auf ein neues Level heben und helfen, ESG-Ziele kosteneffizient zu erreichen. Bei Predium hat uns vor allem das Marktverständnis und die detaillierte Maßnahmenplanung inkl. Wirtschaftlichkeitsrechnung überzeugt“, erklärt Susanne Tattersall, geschäftsführende Gesellschafterin von Tattersall Lorenz.

Ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Immobilienmanagement

Tattersall Lorenz hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden im Bereich des ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Immobilienmanagements zu unterstützen und somit sicherzustellen, dass Wertverlustrisiken erkannt und entsprechende Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden können.

„Wir helfen Tattersall Lorenz gerne dabei, ihren Kunden ESG-Analyse, Maßnahmenplanung und Reporting aus einer Hand zu liefern. So unterstützen wir Tattersall Lorenz, ihren Kunden einen deutlich spürbaren Wettbewerbsvorteil zu generieren. Tattersall Lorenz passt mit seinem dynamischen Auftreten und dem Willen, stets den größten Kundennutzen zu schaffen, perfekt zu Predium“, betont Jens Thumm, Geschäftsführer von Predium.

Über Predium: Die Predium Technology GmbH bietet eine All-in-One Softwarelösung zur einfachen Erfassung und Bilanzierung von ESG-relevanten Daten für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit der Predium Action Engine können Optimierungsmaßnahmen inkl. Wirtschaftlichkeitsprüfung definiert und priorisiert werden. Dies ermöglicht ROI- und Risikoanalysen auf Knopfdruck unter der Berücksichtigung interner und externer ESG-Benchmarks, Kosten, Einsparpotenziale und Fördermöglichkeiten. Die Kommunikation erleichtert Predium mit Reportings nach Marktstandards oder eigenen Vorlagen. So unterstützt Predium Immobilienunternehmen und Portfoliomanager, ESG Ziele schneller und kostengünstiger zu erreichen. Gründer und Geschäftsführer sind Jens Thumm, Mohamed Ali Razouane und Maximilian Körner. Sitz des Unternehmens ist München.

Über Tattersall Lorenz: Die Tattersall Lorenz Immobilienmanagement GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist als mittelständisches Unternehmen deutschlandweit aktiv. Das 1997 gegründete und inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird von Susanne Tattersall geleitet. Tattersall Lorenz bietet individuelles, ganzheitliches Immobilienmanagement an. Das Dienstleistungsspektrum beinhaltet das vollumfängliche kaufmännische und technische Property Management, die Projektsteuerung sowie das Vermietungsmanagement von Gewerbeimmobilien für nationale und internationale Investoren. Neben der Zentrale in Berlin ist Tattersall Lorenz mit Niederlassungen in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart vertreten.

Das European Real Estate Brand Institute hat Tattersall Lorenz im Jahr 2023 erneut mit dem Brand Award in der Kategorie „Property Manager Germany“ ausgezeichnet. Der Bell-Report 2022 führte das Unternehmen zudem als bekanntesten deutschen Property Manager mit höchster Reputation auf.

Bild Predium ESG Cockpit und Action Engine: Risiken erkennen, Maßnahmen ergreifen. (c) Predium Technology

Quelle HOSCHKE & CONSORTEN