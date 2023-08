Individualität für alle Porsche 911 Modelle

TECHART setzt neue Maßstäbe in Performance und Styling

Spektakuläres Styling, emotionaler Sound, atemberaubende Performance und handgefertigte Innenräume. Das TECHART Produktprogramm für die Porsche 992 Generation deckt ein breites Spektrum an Performance Optionen ab. Und nicht nur mit dem neuen Powerkit für den 911 GTS legt TECHART die Messlatte hoch.

Das TECHART Programm für die Porsche 911 Modelle umfasst eine große Bandbreite an Veredelungen, abgestimmt auf die individuellen Wünsche der Porsche Besitzer in aller Welt. Von im Windkanal erprobten Aerokits, Karosserieteilen aus Carbon, Leichtbau-Schmiederädern in zahlreichen Farb- und Stylingvarianten bis hin zu spezifisch abgestimmten Sportfahrwerken und personalisierten Interieurs. Porsche Fahrer, die nach ultimativer Fahrperformance und Exklusivität suchen, sind mit den TECHART Konzepten GTstreet R und GTstreet R Flyweight auf Basis des Porsche 911 Turbo S bestens ausgerüstet. Die neue Performance Sparte TECHART Flyweight steht für rennstreckentaugliche Upgrades, angeführt von einem Clubsportspaket für maximale Sicherheit auf der Rennstrecke.

TECHART bietet Leistungssteigerungen für nahezu jedes 911 Modell von Carrera bis Turbo S. Neu im Programm ist das TECHART Powerkit TA 092/S2.1 für den Porsche 911 GTS. Es unterstreicht mit einer Mehrleistung von 160 PS (118 kW) und einem zusätzlichen Drehmoment von 150 Nm den eindrucksvollen Auftritt des TECHART Coupés. Gesamtleistung nach dem Upgrade: 640 PS (471 kW) und 720 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit des 911 GTS steigt von 311 km/h auf elektronisch begrenzte 320 km/h. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h verkürzt sich gegenüber dem Serienfahrzeug von 3,4 auf nur noch 2,9 Sekunden. Mit 9,4 Sekunden im Sprint von 0 auf 200 km/h ist das Fahrzeug mit TECHART Powerkit sogar über 2 Sekunden schneller als ein serienmäßiger 911 GTS.

Unter www.techart.de/konfigurator können Porsche Besitzer ihren 911, ob Carrera, Targa, Turbo oder GT3 Modell, mit TECHART Optionen virtuell in 3D individualisieren.

TECHART Automobildesign. Unternehmen und Marke.

Die TECHART Automobildesign GmbH, mit Sitz im schwäbischen Leonberg, setzt weltweit Maßstäbe

in der Individualisierung von Fahrzeugen der Marke Porsche. 1987 gegründet, lebt diese Leidenschaft bis heute. Eigenständige Produktentwicklung, hoher Qualitätsanspruch und die kontinuierliche Weiterentwicklung als internationale Marke prägen das weltweit agierende Unternehmen mit weltweitem Vertriebsnetz.

Von Aerodynamik und Exterieurdesign über technische Optimierung in sämtlichen Fahrzeugbereichen bis hin zur Interieurveredelung durch die hauseigene Sattlerei, decken die TECHART Programme alle Porsche Baureihen und Modelle ab. TECHART verfügt über die Zulassung als international eingetragener Fahrzeughersteller, ist als Authorised Economic Operator (AEO-F) der Europäischen Union zertifiziert und hat sich als Premiummarke für die Individualisierung von Porsche Fahrzeugen weltweit etabliert.

Quelle Bild und Text: TECHART Automobildesign GmbH