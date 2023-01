Das britische Start-up Better Nature bringt Tempeh in deutsche Supermärkte: Doppelt so viel Protein wie Tofu, doppelt so viele Ballaststoffe wie ein Apfel und soviel Eisen wie Rindfleisch. Das Lebensmittel aus fermentierten Sojabohnen könnte herkömmliche Fleischalternativen schon bald alt aussehen lassen.

Tempeh ist vielseitig, umweltfreundlich – und ein wahres Kraftpaket. Und das ganz von Natur aus, ohne Zusatzstoffe. Denn Tempeh besteht lediglich aus fermentierten Sojabohnen, Wasser und einer Myzel-Starterkultur.

Zudem ist er extrem vielseitig: Im Gegensatz zu Tofu nimmt Tempeh schnell Aromen an und benötigt nur wenig Marinade. Perfekt für alle nur erdenklichen fleischfreien Gerichte – von Currys und Pfannengerichten bis hin zu Sandwiches und Salaten.

In England geht der Verkauf bereits durch die Decke. Jetzt bringt das junge Startup Better Nature aus London Tempeh nach Deutschland: Bei REWE Nord sind die „Tempeh Pieces“ schon gelistet, in den Sorten Mediterranean, Curry und BBQ. Die mundgerechten Bissen sind fertig mariniert – einfach nur kurz in der Pfanne mit etwas Öl braten, fertig!

Volle Bohne für volle Power

Weil aus ganzen Sojabohnen gemacht, ist Tempeh fester und fleischähnlicher als Tofu – aber nur minimal verarbeitet. „Das Fermentieren erhöht sogar noch die Qualität des Sojaproteins, das ohnehin schon vollwertig ist und mit tierischem Eiweiß vergleichbar“, erklärt Gründer Dr. Driando Ahnan-Winarno. Der Ernährungswissenschaftler ist in Indonesien aufgewachsen und hat in den USA über Tempeh promoviert, bevor er mit drei Freunden Better Nature gründete.

Außerdem ist Tempeh glutenfrei und gut für den Darm: „Die vielen Ballaststoffe füttern Darmbakterien, die bei der Verdauung helfen“, so Dr. Ahnan-Winarno. „Das Immunsystem wird stimuliert und die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe erhöht, darunter neben Protein auch Vitamin B2, Eisen und Phosphor.“

Bisher fristete Tempeh in Deutschland eher ein Schattendasein in Reformhäusern und Bioläden. Doch der „Better Nature Tempeh“ präsentiert sich im fröhlich-bunten Look, Instagram-Stars wie der Low-Waste-Koch @maxlamanna sind bekennende Fans, Kunden feiern ihn bei Trustpilot und Amazon mit Bestnoten.

Gut für Mensch und Umwelt

„Wir wollen, dass noch viel mehr Menschen in den Genuss von Tempeh kommen“, sagt Dr. Ahnan-Winarno. Das neue Superfood, das tatsächlich schon vor 300 Jahren in Indonesien erfunden wurde, ist nicht nur extrem gesund, sondern auch sehr umweltfreundlich: Bei der Herstellung fallen 94 Prozent weniger CO2 an als bei Rindfleisch, es braucht viel weniger Land, Wasser und Energie. Das CO2 für die Tempeh-Herstellung kompensiert Better Nature: Dank CO2-Ausgleich wird der Tempeh von Better Nature klimaneutral produziert.

Zudem spendet das junge Start-up ein Prozent seines Umsatzes an YUM – Yayasan Usaha Mulia. Die Organisation unterstützt Gesundheitsprojekte in Indonesien und arbeitet mit Better Nature daran, Mangelernährung zu bekämpfen. „Wir wollen so vielen Menschen wie möglich ein gesundes und glückliches Leben ermöglichen“, so. Dr. Ahnan-Winarno, „denn das ist alles, was wirklich zählt.“

Better Nature Tempeh Pieces

3 Sorten: Curry, Mediterranean, BBQ

Gewicht und UVP: 1 Packung à 180 g kostet € 3,29

Verpackung: zu 100 % kompensiertes, recycelbares Plastik und FSC-zertifizierter Karton

Liefereinheit (Handel): Karton mit 6 Packungen

Einführung: Januar 2023

Zertifikate / USP: vegan, klima- und plastikneutral

Verkaufsförderung: Pressearbeit, Internet, Social Media, POS-Material (Rezepthefte, Regalstopper)

Listungsgebiet: Deutschland (Rewe), UK (Selfridges, Holland & Barrett u.a.)

Quelle KASPER Kommunikation