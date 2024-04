Tennislegende Grigor Dimitrov wird Markenbotschafter von Payhawk

Payhawk, die globale Lösung für Ausgabenmanagement, gab heute bekannt, dass ATP Top-10 Tennisprofi Grigor Dimitrov zum neuen globalen Markenbotschafter des Unternehmens ernannt worden ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für beide Seiten und ein Zeichen für das gemeinsame Engagement für Exzellenz und gemeinnützige Arbeit.

Durch die symbolische Partnerschaft wird Payhawk sein Engagement für die Tech-, Startup- und Sport-Communities verdoppeln und noch mehr Bewusstsein für die Aktivitäten schaffen. Bereits in der Vergangenheit unterstützte Payhawk die Communities mit Spenden, technischer Ausbildung sowie Mentoring oder mit der Veranstaltung von Tennis- und anderen Wohltätigkeitsturnieren.

Im Rahmen des Sponsorings wird Grigor ein Payhawk-Logo auf seiner Tennisbekleidung tragen und an verschiedenen CFO-Veranstaltungen teilnehmen, die im Rahmen der Tennisturniere der ATP und ITF stattfinden. Dies eröffnet den Fans die Möglichkeit, direkt mit dem Sportler in Kontakt zu treten. Payhawk-Kunden können sich auf exklusive, signierte Merchandising-Artikel freuen, darunter T-Shirts, Poster, Fotos, Tickets für Tennisspiele und Einladungen zu exklusiven Treffen mit dem Tennisstar.

Hristo Borisov, CEO und Mitgründer von Payhawk, äußerte sich so:

„Ich kann mir keinen besseren Spieler vorstellen, um die globale Vision und den Ehrgeiz, den wir bei Payhawk haben, zu repräsentieren. Die Synergie zwischen Grigor und Payhawk ist offensichtlich: Grigor ist Bulgariens erfolgreichster Tennisspieler, wir sind Bulgariens erstes Unicorn und stellen damit unsere Stärke unter Beweis. Als Mensch ist Grigor sehr erfolgreich und ehrgeizig, aber auch bescheiden, mitfühlend und professionell. Er verkörpert einige der einzigartigen Werte, die wir in unserer Teamkultur bei und unseren Mitarbeitern fördern, um unsere Innovationskraft und unsere marktführenden Produkte zu gewährleisten. Mit dieser Partnerschaft wird Payhawk seine globalen Ambitionen erweitern und Grigor alle Unterstützung bieten, die er benötigt, um überall auf der Welt auf höchstem Niveau zu performen.“

Grigor Dimitrov, Top-10 Tennisprofi der ATP-Rangliste, sagte:

„Ich fühle mich geehrt, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das die gleiche Vision, die gleiche Leidenschaft für den Erfolg und den Ehrgeiz verkörpert, etwas Großes zu bewirken, wie ich es tue. Sport ist ein großartiges Mittel, Menschen zusammenzubringen, und daher freue ich mich darauf, Payhawk dabei zu unterstützen, wie sie ihre unglaubliche Arbeit fortsetzen und die Tech-Szene weiter nach vorne bringen.“

Grigor wurde von der ATP bis auf Platz 3 der Weltrangliste im Einzel eingestuft und ist damit der bestplatzierte und erfolgreichste bulgarische Tennisspieler der Geschichte.

Bild:Payhawk Grigor Dimitrov Hristo Borisov

Quelle:WORDUP PR