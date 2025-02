Das perfekte Terrassenupgrade – für wen eignen sich Pergola Terrassenüberdachung oder Wintergarten?

Das Frühjahr ist zwar noch einen Moment entfernt und der Blick nach draußen lässt nur mit viel Fantasie erkennen, wie schön der eigene Garten in ein paar Monaten wieder aussehen wird. Doch den grauen Januar kann man gut dafür nutzen, wozu im Rest des Jahres weniger Zeit bleibt, bspw. für das Erstellen von Pflanzplänen oder das Überdenken der Gestaltung des Außenbereichs. So manchem kommt da auch ein Upgrade der Terrasse in den Sinn. Drei Varianten stehen hier zur Auswahl: Pergola, Terrassenüberdachung oder Wintergarten. Doch was unterscheidet die drei Überdachungen? Welche eignet sich am besten für welchen Einsatz? Das weiß Pergolux, der Experte für hochwertige Produkte für den Außenbereich, aus Frankfurt.

1. Offen und lichtdurchflutet mit mediterranem Flair: die Pergola

Die Pergola diente als Pfeiler- oder Säulengang schon in der Antike als Sonnenschutz, ursprünglich im Übergangsbereich zwischen Haus und Terrasse. Heute werden offene und freistehende Konstruktionen, gerne auch zentral im Garten platziert, gemeinhin als Pergola bezeichnet. Es gibt jedoch auch Pergolen, die fest im Boden oder an der Hauswand verankert sind. Pergolen fungieren als Rankhilfe oder Schattenspender. Vor allem Rankpflanzen wie Wein oder Efeu sind ideal, um sich an der Pergola nach oben zu winden und ein stilvolles und natürliches Ambiente zu schaffen.

Da der Fokus einer Pergola auf dem gestalterischen Element liegt, hat sie in der Regel keine Seitenwände und nur einige Lamellen oben aufliegend. Bei hochwertigen Konstruktionen sind diese nicht starr verbaut, sondern lassen sich bei Bedarf öffnen und schließen, um die Sonneneinstrahlung zu regulieren. Was die Pergola ausmacht, ist vor allem ihre Luft- und Lichtdurchlässigkeit. Das schafft ein offenes und gleichzeitig einladendes Raumgefühl. Im Vergleich zu anderen Outdoor-Lösungen ist sie günstiger, denn sie kommt mit weniger Material aus. Good to know: Möchten Hauseigentümer*innen oder Mieter*innen eine Pergola aufstellen, brauchen sie in Deutschland in den meisten Bundesländern keine Baugenehmigung.

2. Funktional und fest am Haus verankert: Die Terrassenüberdachung

Im Gegensatz zu einer Pergola steht die Terrassenüberdachung nicht frei. Sie dient als Erweiterung des Wohnraums, ist immer fest an der Hauswand verankert und dient in erster Linie dazu, vor Witterungseinflüssen zu schützen. Wegen der festen Anbringung an der Hauswand benötigt sie im Gegensatz zur Pergola in der Regel eine Baugenehmigung. Je nach Größe und Abstand zum Nachbargrundstück verlangen einzelne Bundesländer jedoch keinen baurechtlichen Antrag. Da die Regulierung von Bundesland zu Bundesland aber variiert, sollten Hauseigentümer*innen vor der Konstruktion bei der zuständigen Behörde anfragen. Eine Terrassenüberdachung hat in der Regel ein robustes Dach aus Glas, Polycarbonat oder Wellblech, aber, ähnlich wie eine Pergola, keine Seitenwände.

3. Zusätzlicher Wohnraum in luxuriösem Ambiente: Der Wintergarten

Der Wintergarten ist die komplexeste und teuerste Lösung unter den drei Optionen. Er ist eine vollständige, in der Regel mit Glaswänden, geschlossene Erweiterung des Hauses. Dadurch und vor allem durch die für gewöhnliche Integration von Heizungssystemen und die Möglichkeit der Isolierung kann der Wintergarten ganzjährig und sogar als zusätzlicher Wohnraum genutzt werden. Wer auf diese kostenintensive Variante nicht zurückgreifen möchte, kann bspw. auch eine Pergola mit Glaswänden versehen und schafft damit ein ähnliches Raumgefühl.

Fazit:

Die Wahl zwischen einer Pergola, einer Terrassenüberdachung und einem Wintergarten hängt von den eigenen Bedürfnissen, dem verfügbaren Budget und den klimatischen Bedingungen ab. Wer eine kostengünstige, flexible und ästhetische Lösung sucht, für den ist die Pergola die richtige Wahl. Wer hingegen mehr Schutz vor Wind und Wetter sucht und eher Wert auf Funktionalität legt, für den ist eine Terrassenüberdachung eine gute Wahl. Und wer einen zusätzlichen, ganzjährig nutzbaren Raum schaffen möchte und bereit ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, für den könnte ein Wintergarten die perfekte Option sein. Pergolux, der Frankfurter Hersteller von hochwertigen Produkten für den Außenbereich, bietet für jede Anforderung die perfekte Lösung.

