The Grand Green – Familux Resort: Neues Familienresort im Thüringer Wald direkt am Rennsteig

Die großartigen Familux-Resorts haben Nachwuchs bekommen. In dem neuen The Grand Green – Familux Resort imThüringer Wald verbringen Familien mit Kindern und Babys rundum gelungene Auszeiten. Schließlich zählt das neue Resort zur weltweit ersten und einzigen Premium-Hotelgruppe für Familien. „Bring your kids, find yourself” ist die Philosophie der Familux Resorts. Großartige Spielwelten in- und outdoor machen den Urlaub für Kinder unvergesslich. Umsichtige Kids-Coaches kümmern sich täglich von früh bis spät um die Kinder. Bereits Babys ab dem 7. Lebenstag werden liebevoll umsorgt. Erwachsene erleben luxuriöse Auszeiten in ausgedehnten Spa- und Saunawelten „for adults only“ und mit hervorragender Gourmetküche.

Das neue The Grand Green – Familux Resort ist ein “buntergrünes Waldresort“. Rausgehen, bewegen, erleben, unbeschwerte Sommertage genießen – das ist hier der Hit. Es wird gewandert und geradelt. Auf der 100 Meter langen Reifen-Wasserrutsche mit ihren spannenden Überraschungseffekten geht es lustig zu. Im Kinderpool planschen die Kleinen nach Herzenslust. Mit über 2.000 m2 ist der Indoor-Spielbereich ein wahrer Traum für Boys & Girls. Vom Kinderfahrzeug-Parcours bis zur Softplayanlage und zur indoor Go-Kart-Bahn werden Kinderträume wahr. Sogar einen Virtual-Reality-Room und ein Kino gibt es im Haus.

Jeder Tag ist ein Fest. Kletterwand und Riesen-Trampoline, Turnhalle, Sand-Spielplatz und vieles mehr machen das Spielen für Groß und Klein zum unvergesslichen Familien-Erlebnis. Die Hüpfburg und der Abenteuerspielplatz sind nur zwei vieler Lieblingsplätze im Freien, wo sich Bewegungskünstler austoben dürfen. Und weil auch einmal Pause sein muss, gibt es im The Grand Green ein eigenes Kids-Wellness-Programm, das die Kleinen entspannt. Bei Kindermassagen und manchem mehr kommen Prinzen und Prinzessinnen zur Ruhe.

Verwöhnen – das wird im The Grand Green großgeschrieben. Von morgens bis abends bietet das Resort Köstlichkeiten für Feinschmecker. Ein Großteil der Lebensmittel kommt direkt von regionalen Bauern, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben haben. Die Gourmetküche schmeckt den Erwachsenen, dazu edle Tropfen aus der beeindruckenden Vinothek. Was Kinder lieben, das weiß die Küchencrew ebenfalls.

Abwechslungsreiche und gesunde Frühstücks-, Mittags- und Nachmittagsbuffets mit schmackhaften Raffinessen und süßen Verführungen, hochwertige Themenbuffets und Live-Cooking am Abend, dazu alkoholfreie Getränke, Tee und Kaffee rund um die Uhr – das Kinderhotel erfüllt all inclusive alle Wünsche.

Familien dürfen im The Grand Green – Familux Resort einzigartige Familienhotellerie mit bestem Service und umfassender Betreuung erwarten. Die Gastgeber bringen es auf den Punkt: „Wir helfen Familien, ihre Freiheit und Einzigartigkeit zu spüren. Wir schaffen Erlebnisräume, die ein Miteinander in einem gediegenen Ambiente und gleichzeitig jedem sein verdientes Recht ermöglichen, ein Stück ganz persönliche Erfüllung zu genießen. Das ist unsere Vorstellung von Luxus.“

Bild The Grand Green – Familux Resort Fotograf: Daniela Jakob-created by dji camera

Quelle mk Salzburg