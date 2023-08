Die Benglerwald Chalets: Komfortzone im herbstlichen Lechtal

Komfortzone im herbstlichen Lechtal

Im Herbst, wenn es in den Bergen am allerschönsten ist, ziehen sich Genießer in das Benglerwald Berg Chaletdorf zurück. Die Luxus-Chalets in herrlicher Alleinlage bieten eine Traumkulisse für entspannte Tage, voll mit Wander- und Bike-Erlebnissen. Wenn die Natur bunt, die Luft glasklar und die Temperaturen angenehm mild sind, dann entdecken Wanderer atemberaubende Bergseen, grenzüberschreitende Weitwanderwege wie den Lechweg oder den Adlerweg, alpine Kulissen und gemütliche Familienwanderungen in der Tiroler Naturparkregion.

Bis spät in den Herbst sind die Biker unterwegs. Auf insgesamt 27-Bike-Routen und am Lechradweg erwarten die Genussradler und Mountainbiker herrliche Panoramawege, anspruchsvolle Bergrouten und aussichtsreiche Almentouren. Die zehn Benglerwald Chalets für zwei bis sechs Personen sind geprägt von wohltuender Privatsphäre. Jedes Hideaway ist einzigartig und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Chalets mit Fitness-Area, ein Liebes-Chalet für romantische Urlaube in trauter Zweisamkeit, ein komplett eingezäuntes Hunde-Chalet, ein Familien-Chalet und andere höchst-komfortable Refugien stehen zur Wahl. Wellness ist Privatsache.

Jedes Chalet bietet ein Spa-Deluxe mit Hot Pot und Sauna, Wohlfühlwanne und Wellness-Dusche, Fitness- und Yoga-Set. Am Morgen kommt das frische Almfrühstück „frei Haus“ ans Chalet. Die köstlichen Zutaten zum Kochen holen sich Chalet-Gäste im Bauernshop im Chaletdorf. Für eine erlesene Bier- und Weinauswahl im Chalet sorgt der Chef persönlich. Wenn die Genussmanufaktur zum kulinarischen Event mit Bergbauern-Spezialitäten lädt oder ihre Auswahl an Dry Aged Beef zum Besten gibt, dann sind alle nachhaltigen Genussfreunde im siebten Himmel.

Vollausgestattete Küchen, ausgezeichnete Betten, eine offene Feuerstelle und ein Kamin oder Effektfeuer, Smart-Home-Ausstattung und freies WLAN zeugen von der Exklusivität der Chalets in purer Natur. An sonnigen Herbsttagen ist die Gartenlandschaft mit einem Quellwasser-Areal ein herrlicher Platz, um Kraft zu tanken. Auch ein Sprung in den kristallklaren Bergsee ist um die Jahreszeit noch ein Erlebnis. Abends wird es kuschelig im Benglerwald Chaletdorf: Nur du, die Ruhe und die Natur.

Bild Cratko Photography- Benglerwald Berg Chaletdorf

Quelle mk Salzburg