Bei „The Hoodie“ steckt die Liebe in jedem Detail

Vom Reißverschluss über die Paspeln bis hin zu den Ösen ist bei dem Premiumlabel „The Hoodie“ alles qualitativ sehr hochwertig, wenn nicht sogar perfekt. Die Liebe steckt hier klar im Detail und sorgt für den entscheidenden Unterschied zu herkömmlichen Hoodiemarken. Inhaber Marc Thoben setzt seinen Anspruch „Buy less, but better“ konsequent auf allen Ebenen um, sei es bei der Auswahl der Materialien, der Verarbeitung bis hin zur Wahl der Manufaktur in Portugal. Seine ausgeprägte Detailliebe ist nicht nur am fertigen Produkt zu sehen, bereits bei der Herstellung wird auf jede Kleinigkeit geachtet. So kommen ausschließlich qualitative Ursprungsmaterialien wie 100 Prozent ägyptische Baumwolle und 380 g/m2 schwerer, ungebürsteter French Terry Loopback zum Einsatz. Top verarbeitete Paspeln, gestrickte Rippbündchen, Nähte aus extra-resistentem Spezialgarn sowie edle Kordelenden und Ösen aus Metall versprechen Langlebigkeit und damit Nachhaltigkeit.

„Mit unseren hochwertigen Premium-Produkten setzen wir ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit in der Textilbranche. Ich behaupte, dass es in dieser Preisklasse keinen vergleichbaren Hoodie gibt, denn da, wo andere sparen, haben wir noch einen draufgesetzt. Mit viel Herzblut und Akribie haben wir uns in der 1,5-jährigen Entwicklungsphase jedem noch so kleinen Detail gewidmet. Details, die man manchmal gar nicht sieht, die aber eben den feinen Unterschied machen. Mir ging es wirklich darum, den perfekten Hoodie zu entwickeln“, so Thoben.

Als moderne Traditionsmanufaktur hat sich The Hoodie voll und ganz auf das namensgebende Kleidungsstück spezialisiert. Das Angebot umfasst aktuell die beiden Modelle The Classic Hoodie und The Zip Hoodie, der sich durch den vorne verschließbaren Reißverschluss auszeichnet. Exklusiv sind die beiden Essentials in jeweils zwei Farben, Grau und Schwarz, im Online-Shop unter www.The-Hoodie.com erhältlich.

Quelle Froschkönig PR