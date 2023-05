NSE präsentiert eine Kollektion für alle, die in der Natur Trost suchen.

Die zweite NSE-Kollektion von The North Face in dieser Saison ist inspiriert von der Schönheit des Zusammentreffens von Stadt und Natur. Gemacht für diejenigen, die wie Kam-BU, Trost in der Natur suchen. Jeder Stich und jede Naht steht im Einklang mit der Ruhe der ruhigeren Ecken unserer Städte.

Nach dem ersten Teil, der von der Underground-Rave-Kultur inspiriert war und von dem Londoner Künstler und Naturschützer Kam-BU angeführt wurde, feiert diese NSE-Kollektion die Kraft der Reflexion. In Zusammenarbeit mit Kam-BU hat The North Face eine neue Ära der Erkundung skizziert, die vom Entdecker der Stadt inspiriert ist und mit der Gelassenheit der freien Natur verschmilzt. Ein Gleichgewicht zwischen Eskapismus auf Berggipfeln und der Härte der Straße. NSE ist eine echte Liebesarbeit, die den inneren Entdecker in jedem Menschen wecken soll.

Kam-BU ist ein aufstrebender Künstler und Klimaaktivist, dessen Sound an den britischen Rap, die Rave-Kultur und seine jamaikanischen Wurzeln angelehnt ist. Die Kollektion ist von Kams persönlichen Entdeckungen inspiriert und wurde in seinem Schrebergarten aufgenommen, wo er Zuflucht vor der Stadt sucht, sowie im Crane Valley Nature Park, wo er ehrenamtlich für den London Wildlife Trust arbeitet.

Kam-BU erläuterte die Inspiration für die Kampagne: “ Die freie Natur erdet mich einfach. Es ist wie ein Reset, bei dem ich für eine kurze Zeit mit meinen Gedanken ganz woanders bin. Ich bin einfach im Moment und konzentriere mich auf die Geräusche der Natur und die anstehende Aufgabe.“

Die breite Farbpalette von NSE umfasst ikonische Frühlings- und Sommermode, die mit einfachen und abenteuerlichen Designs von kosmischem Dunst bis hin zu warmen Farbtönen geschmückt ist. Ein wahrer Balanceakt, der das Ethos verdeutlicht, nie aufzuhören, nach Höherem zu streben, und gleichzeitig in dem, was man ist, geerdet zu bleiben.

NSE gibt Betrachter:innen die Möglichkeit, ihre Stadt mit Stil zu erkunden und Bereiche zu entdecken, die das Potenzial haben, die Inspiration zu entfachen, die man nur durch die Schönheit der Erkundung findet. Zu den wichtigsten Teilen gehören der Convin Anorak und die Hose für Männer, die Dybaka Sommerjacke und -hose für Frauen, die Explore Cap und die VECITV Taraval Tech.

Die Kollektion ist ab dem 11. Mai unter www.thenorthface.co.de und in ausgewählten The North Face Stores erhältlich. Um über zukünftige Markteinführungen auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @thenorthfacede auf Instagram und @thenorthface auf Facebook.

Quelle Bilder und Text: M&C Saatchi Sport & Entertainment GmbH