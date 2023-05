Balance mit Bergblick

Bio- und Wellnessresort Stanglwirt lädt ein zum Festival der Lebensfreude – Inspiration und Impulse für mehr Hochgefühl

Einfach mal drauf los tanzen und niemals aufgeben – das sind die beiden elementaren Themen, die von 18. bis 21. Juni 2023 im Mittelpunkt des Festivals der Lebensfreude im Bio- und Wellnessresort Stanglwirt stehen. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr freut sich Gastgeberin Maria Hauser auf die zweite Auflage des Event-Formats, das auch künftig den Veranstaltungskalender des Fünf-Sterne-Hotels als feste Größe bereichern wird.

Das Besondere dabei: alle Festival-Teilnehmer:innen sind dazu eingeladen, ihre ganz persönlichen Fragen an das Leben mitzubringen und zusammen mit den Experten und Coaches vor Ort individuelle Antworten darauf zu finden. Und das so aktiv wie möglich.

So steht unter anderem nach einem motivierenden Auftakt-Vortrag von Bestseller-Autor Lars Amend am zweiten Tag eine Gesprächswanderung mit dem beliebten Life-Coach zum idyllisch gelegenen, hoteleigenen Chalet Hüttlingmoos auf dem Programm. Dort, in der Ruhe der Natur und am Fuße des beeindruckenden Wilden Kaisers, ist die Kraft des Lebens bei Meditation und inspirierenden Gesprächen mit allen Sinnen erlebbar.

Neben Amend geben an den Folgetagen auch Schauspiel-Star und Astrologie-Profi Palina Rojinksi und Tanz-Ikone Motsi Mabuse wertvolle und kreative Impulse zur persönlichen Weiterentwicklung in Richtung Entfaltung der wahren Lebensfreude. Für alle, die das einmalige Programm des viertägigen Festivals komplett miterleben möchten, hat der Stanglwirt ein besonderes Arrangement geschnürt. Es beinhaltet neben drei Übernachtungen das 4-Tages-Festivalticket, die Teilnahme an der White Night am 20. Juni auf der Kaiserwiese, Halbpension, 10 Prozent Rabatt auf alle Spa-Treatments sowie Late-Checkout am Abreisetag. Je nach Zimmerkategorie ist es ab 1.380 Euro buchbar. Weitere Informationen unter www.stanglwirt.com.

„Mit dem Festival der Lebensfreude laden wir herzlich dazu ein, das Leben zu feiern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und so haben wir neben wertvollen Impulsen für die innere Balance von Lars Amend bewusst auch Elemente wie den Tanz der Lebensfreude mit Motsi Mabuse oder ganz besondere Yoga- und Mediations-Einheiten in das Programm integriert. Jeder Einzelne soll aus den vier Festivaltagen nachhaltig wirkende Inspirationen und Begegnungen für noch mehr Lebensfreude im Alltag mitnehmen“, so Maria Hauser.

Nach den Sternen greifen alle nochmals am letzten Tag, wenn Schauspielerin Palina Rojinksi ihre zweite Leidenschaft Astrologie verständlich erklärt und über die Faszination der Sterndeutung in Anbetracht des momentan überall spürbaren Wandels spricht.

Bild © Bio- und Wellnessresort Stanglwirt

Quelle: STROMBERGER PR GmbH