Luxuriöser Aktivurlaub auf Mallorca

The Private Hideaway: Raus aus dem Privatpool, rein ins Sport-Outfit

Golfen mit Meerblick, das Tramuntana-Gebirge per Mountainbike erkunden, wandern durch Pinienhaine, Fischerdörfer und entlang von Steilküsten, sich beim Segeltörn den Wind um die Nase blasen lassen: So abwechslungsreich wie Mallorcas mediterrane Landschaft sind die Möglichkeiten für Aktive. Nicht umsonst ist die Baleareninsel ganzjährig Schauplatz für hochkarätige Wettkämpfe wie den Palma Marathon oder die Mallorca Ladies Golf Open. Gäste der Luxus-Ferienhäuser von The Private Hideaway im Südwesten Mallorcas profitieren in Sachen Sport von der Expertise langjähriger Kooperationspartner. Nach einem „bewegten“ Tag entspannen sie am eigenen Pool oder auf der Sonnenterrasse. www.theprivatehideaway.com

Natur vor der Tür

Die Finca Bella Roca und die Villa Riviera von The Private Hideaway liegen inmitten von Palmen, Kakteen und Mandelbäumen im Südwesten Mallorcas. Urlauber erwartet dort weit mehr als Privatpool, Sauna und eigenes Gym. So starten Wander- und (E-)Bike-Touren direkt vor der Haustür. Ebenso befinden sich sechs Golfplätze, einige der schönsten Strände der Region sowie der noble Yachthafen Puerto Portals in der nahen Umgebung. Zum Tennisspielen geht es in den Mallorca Country Club in Santa Ponsa, seit 2021 Gastgeber des ATP Turniers „Mallorca Championships“. Das Städtchen Andratx gewährt mit seinen verwinkelten Gassen, antiken Kirchen und der Burg Son Mas, die heute das Rathaus beherbergt, einen Blick in die Geschichte der Insel.

Goodies für Gäste

Frank Widmann, Geschäftsführer von The Private Hideaway und Mallorca-Liebhaber, setzt nicht nur bei Design und Ausstattung der Ferienhäuser auf Individualität, sondern auch beim Service: „Wir haben uns in den letzten Jahren ein verlässliches Netz an Kooperationspartnern im gehobenen Segment aufgebaut. So können wir unseren Gästen guten Gewissens Anbieter empfehlen und sie bei der Planung ihrer Aktivitäten unterstützen.“ Sein Team kümmert sich zum Beispiel um die Lieferung eines Leih-Fahrrads – auch inklusive Guide.

Dieser führt Urlauber auf entlegenen Routen durch das UNESCO-Welterbe Serra de Tramuntana. Mallorca vom Wasser aus erkunden Inselbesucher bei einem Trip mit Motor- oder Segelyacht samt eigenem Skipper.

Die Tour umfasst Schnorchelstopps in den Buchten Cala Fornells und Cala Llamp sowie Dinner im angesagten Beach Club Gran Folies. Das Meer im Blick und trotzdem festen Boden unter den Füßen haben Finca- und Villa-Bewohner beim kostenfreien Training im Fitnessclub Singular in Puerto Portals. Zurück im Feriendomizil verwöhnt sie auf Wunsch ein Privatkoch: In der vollständig ausgestatteten Küche der Unterkunft kreiert er Gerichte vom einfachen Barbecue bis hin zum Lobster-Menü. Gäste nehmen am gedeckten Tisch Platz und genießen dort Restaurant-Feeling „zu Hause“.

Bild Vom Lounge-Bereich des Private Hideaways Finca Bella Roca eröffnet sich der Blick auf Berge und Meer im Südwesten Mallorcas.

© Bella Residencia Immobilienverwaltungs GmbH

Quelle AHM Kommunikation