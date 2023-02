Das etablierte Reise- und Genussmagazin THE TRAVELLER wird ab sofort von der FUNDSCENE Media verlegt.

Die FUNDSCENE Media erweitert ihr Magazinportfolio, um das etablierte Reise- und Genussmagazins THE TRAVELLER. Das Magazin bietet seinen Lesern eine Fülle von Informationen, um die Welt zu erkunden und ihre kulinarischen Entdeckungen zu erweitern. THE TRAVELLER ist einzigartig in seiner Kombination aus Reise- und Genussinhalten und ist ein unverzichtbarer Begleiter für jeden, der offen für inspirierende Reisetipps ist.

Die aktuelle Ausgabe präsentiert eine Vielzahl von Artikeln, darunter u.a. Vorstellung von verschiedenen Skiorten Österreichs, einer Thailand – Entdeckungstour, ein Juwel auf Mallorca, eine Empfehlung in Lissabon, wilde Rezepte und vieles mehr. Das Magazin ist stilvoll gestaltet und präsentiert alle Inhalte in einem ansprechenden, modernen Layout, wie es die Stammleser von THE TRAVELLER gewohnt sind.

„Wir freuen uns sehr über den Zugewinn von THE TRAVELLER in unserem Portfolio, einem Magazin, das sich darauf konzentriert, die Leidenschaften unserer Leser für Reisen und Luxus in den Focus zu stellen“, sagt Chefredakteurin Sabine Elsässer. Wir sind uns sicher, dass „THE TRAVELLER diese Erwartungen weiterhin erfüllen wird.“

THE TRAVELLER ist ab sofort bei Readly, United Kiosk und Sharemagazin erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie zeitnah unter: https://thetraveller.vip

Über FUNDSCENE Media:

FUNDSCENE Media ist ein Verlag mit einer Vielzahl von Magazinen, darunter das junge Wirtschaftsmagazin Paul F, das Magazin über künstliche Intelligenz AI: Mag und das Automagazin Hubraum.

Presseabteilung FUNDSCENE Media Email: pr@fundscene.com