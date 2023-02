NEOH bringt erstmals Tafelschokolade auf den österreichischen Markt

NEOH gibt es jetzt endlich auch als Schokolade: Das heimische Food-Tech erweitert sein Sortiment und hält mit zwei Sorten Tafelschokolade Einzug in Österreichs Süßwarenregale. Egal ob crunchy Nussstücke oder doch lieber zart schmelzend – mit den beiden Sorten Haselnuss und Milch kommen alle Naschkatzen voll auf ihre Kosten und das ganz ohne zugesetzten Zucker. Basis für das neue Schoko-Duo ist die von NEOH entwickelte Zuckerersatz-Formel ENSO16, die einen identen Geschmack wie Zucker ermöglicht, jedoch kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve hat.

Milch und Haselnuss: Das perfekte Schoko-Duo

Die NEOH Tafelschokolade bietet allen Schokoladeliebhaber:innen ein völlig neues Naschvergnügen, ohne schlechtes Gewissen und Kompromisse im Geschmack. Neben den beliebten Drageelinos, Chocolate Bites, der NEOH Cream Cake sowie dem Hazelnut Crunch ist die Tafelschokolade bereits das fünfte Produkt von NEOH außerhalb des Riegel-Sortiments.

„Mit unserer neuen Tafelschokolade ist es uns endlich gelungen, den absoluten Klassiker unter den Süßigkeiten neu zu interpretieren und von Zucker zu befreien. Damit sind wir insgesamt jetzt mit sechs Produkten im Naschregal zu finden und einen großen Schritt weiter im Kampf gegen Zucker und bei unserer Mission, den Süßwarenmarkt zu revolutionieren“, so Manuel Zeller, NEOH-Gründer und Geschäftsführer.

Schokoladengenuss österreichweit bei BILLA und BILLA Plus

Die neue Schokolade von NEOH ist in beiden Sorten ab sofort einzeln als Tafel à 66 Gramm (UVP: EUR 2,99) in ganz Österreich bei BILLA, BILLA Plus und im Online-Shop erhältlich. Außerdem wird die Tafelschokolade demnächst im deutschen Lebensmitteleinzelhandel sukzessive ausgerollt mit den ersten Listungen in EDEKA Filialen.

Bild DAS PERFEKTE SCHOKO-DUO

Die Tafelschokolade ist in den Sorten Milch und Haselnuss ab sofort bei BILLA und BILLA Plus erhältlich.

Copyright: © NEOH

