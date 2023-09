THE WAY UP FEIERT LAUNCH DER NEUEN KOLLEKTION IN BERLIN

Enthüllung der neuen Kollektion, die Stilbewusstsein und Umweltliebe perfekt miteinander vereint

Am 11. September feierte THE WAY UP gemeinsam mit tollen Gästen wie Investor Ralf Dümmel und Janna Ensthaler, Schauspieler Jan Josef Liefers mit seiner Frau Anna Loos und die Sängerin Mandy Capristo den Produktlaunch der neuen Kollektion

Von Vasen aus 100 % Altglas und einem Upcycling-Tisch in der Höhle der Löwen zu 2000 neuen, nachhaltigen Wohnhighlights

Nachhaltige Designerstücke mit individueller Geschichte

Die Schönheit von natürlichen Materialen

Elegante Nachhaltigkeit

Material mit Persönlichkeit

Ein Stück Natur für Ihr Zuhause

Für jeden Raum in deinem stilvollen Zuhause: Von Sofas & Sessel aus recycelten PET-Flaschen, über Lampen, Teppichen bis hin zu Seifenspender und Zahnputzbecher aus natürlichen Materialien

Ohne Verzicht auf Ästhetik

Das Berliner Startup THE WAY UP hatte zum großen Produktlaunch eingeladen. Janna Ensthaler, Ralf Dümmel, Jan Josef Liefers, Anna Loos und Mandy Capristo sind begeistert von den nachhaltigen Produkten.

Stilvoll einrichten und gleichzeitig Wertschätzung für die Natur zeigen? Das hat sich Lisa Mathieu mit ihrem Startup THE WAY UP auf die Fahnen geschrieben. Ihr beeindruckendes Produktportfolio aus Sofa & Sessel, Möbel, Badezimmer, Vasen, Küche und Tische – allesamt nachhaltig, elegant, stytlisch und individuell.

„Bei THE WAY UP präsentieren wir dir eine sorgfältig ausgewählte Kollektion an nachhaltigen Möbeln und Interiorprodukten. Unser Ziel ist es, Ästhetik und ökologisches Bewusstsein zu vereinen, um nicht nur dein Zuhause zu verschönern, sondern auch aktiv zum Schutz unseres Planeten beizutragen.“ Gründerin von THE WAY UP Lisa Mathieu

Highlights vom Event

Ein weiteres Wohnhighlight von THE WAY UP ist der Sessel Martina. Dieser dient der Entspannung und schont gleichzeitig die Umwelt. Seine geschwungene Silhouette und seine Polsterung aus 100% recyceltem Polyester mit Bouclé-Effekt machen es zum perfekten Stück für dein Wohnzimmer.

Ein Sessel aus altem Plastik? Jan Josef Liefers machte es sich mit seiner Frau Anna Loos auf dem Sessel „Martina“ gemütlich und sind begeistert. Obwohl der Bezug aus 100% recyceltem Polyester besteht, ist er super weich und elegant zugleich.

Sängerin Mandy Capristo auf Sessel “Gamer”, neben Vase “Meja” aus alten Tageszeitungen.

Für THE WAY UP bedeutet Nachhaltigkeit auch Langlebigkeit. Auf dem Event wurde live demonstriert, wie selbst Ketchup mit einem Stück Seife und Wasser problemlos und ohne Rückstände entfernt werden kann. Ralf Dümmel und Janna Ensthaler Kaen aus dem Staunen nicht heraus.

UNSER BLOK SOFA

Entdecke unser 3-Sitzer-Sofa mit Chaiselongue, das nicht nur durch sein einzigartiges Design besticht, sondern vor allem durch seinen schmutzabweisenden Bezug.

Ein Stück Natur für Dein Zuhause

Bildcredits THE WAY UP

Quelle THE WAY UP GmbH/ DS Produkte