THE WAY UP feierte am 17. April Launch- und Social Media-Event

Natascha Ochsenknecht präsentierte ihre THE WAY UP Kollektion COLOR YOUR LIFE

Das Berliner Startup THE WAY UP hatte ordentlich Grund zum Feiern. Zum einen konnte die Gründerin Lisa Mathieu ihren Doppel-Deal mit Ralf Dümmel und Janna Ensthaler feiern und zum anderen ihr großes Presse und Social Media Event zum Thema „Recycling kann schön & vielfältig sein!“. Das Highlight war ganz klar die neue Kollektionen „COLOR YOUR LIFE“ von & mit Natascha Ochsenknecht.

Stilvoll einrichten und gleichzeitig Wertschätzung für die Natur zeigen? Das hat sich Lisa Mathieu mit ihrem Startup THE WAY UP auf die Fahnen geschrieben. Ihr beeindruckendes Produktportfolio aus Vasen, Tischen und Geschirr – allesamt aus re- oder upgecycelten Materialien.

Das Event des Berliner Startups überzeugte nicht nur mit nachhaltigen Produkten, sondern ebenfalls mit tollen DIY-Projekten, wobei die starken Kooperationspartner URBANARA und TCHIBO mit voller Power supported haben. Gemeinsam haben alle gezeigt, wie schön und vielfältig Recycling sein kann. Gründerin Lisa Mathieu hatte schon immer eine Vorliebe für moderne, minimalistische Inneneinrichtung, aber zugleich auch eine große Verbindung zur Natur und alten Materialien.

Da in die Jahre gekommenen Materialien im „Home and Living“-Bereich meist mit rustikalen, altbackenen Möbelstücken assoziiert werden, wollte sie das ändern. So gründete die Berlinerin ihr Startup THE WAY UP und setzte ihr Bedürfnis nach einzigartigen Möbeln eindrucksvoll in die Tat um. Seitdem steht THE WAY UP für moderne Inneneinrichtung mit traditioneller, ganz individueller Geschichte. Ein tolles Plus: Durch das Altglas-Recycling werden neue Rohstoffe und Energie eingespart.

„Ich hatte schon immer eine Vorliebe für moderne, minimalistische Inneneinrichtung, aber zugleich auch eine große Verbindung zur Natur und alten Materialien. Im Home and Living-Bereich verbindet man mit alten Materialien meist rustikale Möbel oder zusammengeflickte, bunte Stoffe. Ich wollte das ändern und verspürte ein Bedürfnis nach einzigartigen Möbeln: moderne Inneneinrichtung mit traditioneller, individueller Geschichte.“ Lisa Mathieu Gründerin von THE WAY UP

Ein besonderer Dank geht an meine Löwen Ralf Dümmel, Janna Ensthaler und Georg Kofler. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung und geballte Löwenpower. Ihr seid das Beste, was THE WAY UP und mir passieren – DANKE!

Danke auch an meine Kooperationspartner Tchibo und URBANARA: Ihr habt das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht und all unseren Gästen gezeigt, wie schön und vielfältig Re- und Upcycling sein kann – DANKE!

