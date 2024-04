tickSAFE – schnell, einfach und schonend Zecken entfernen!

Präzise Zeckenentfernung: Der tickSAFE Zeckengreifer ermöglicht eine schonende Zeckenentfernung und vermindert das Infektionsrisiko.

Zecken sind echte Plagegeister für Mensch und Tier und sollten nach einem Stich zeitnah und richtig entfernt werden. Gründer Dr. Matthias Meinhold präsentiert in der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ den tickSAFE Zeckengreifer – ein zuverlässiger Helfer zur sanften Entfernung von Zecken. In seinem Pitch beeindruckt Dr.Matthias Meinhold mit der innovativen Mechanik seines Zeckengreifers Investor Ralf Dümmel und konnte ihn für sich gewinnen.

Zecken entfernen mit dem richtigen „Dreh“!

Während herkömmliche Pinzetten, Zeckenzangen oder Schlingen durch ihr häufig starres Material die Zecke oft quetschen oder beschädigen, bietet der weiche Greiferkopf des tickSAFE Zeckengreifers eine schonende und sichere Alternative.

Der richtige „Dreh“ macht den Unterschied: Dank rotierender Präzisionsmechanik wird die Zecke ohne Quetschen, Ziehen oder Drücken erfasst und kann durch vorsichtiges Lösen des Druckstiftes einfach aus der Haut herausgedreht werden. Der tickSAFE Zeckengreifer ermöglicht eine präzise Anwendung, selbst an sensiblen und schwer zugänglichen Stellen, wie beispielsweise an den Augenlidern bei Hunden und Katzen.

Die einfache Bedienung macht ihn ideal für Familien mit Kindern, sowohl zuhause als auch unterwegs. Mit tickSAFE hat jeder den Dreh und die Zecke schnell raus!

Entfernen Sie Zecken mit tickSAFE – einfach und effektiv:

1. Zeckengreifer sicher festhalten.

2. Druckstift langsam herunterdrücken – Greiferkopf dreht und öffnet sich.

3. Zeckengreifer ansetzen und Zecke durch langsames Lösen des Druckstiftes mit rotierendem Greiferkopf herausdrehen.

„Jeder weiß, wie gefährlich ein Zeckenbiss sein kann – für Mensch oder Tier. Deshalb ist es wichtig, schnell und korrekt zu handeln und die Zecke schnell zu entfernen. Mit tickSAFE ist das nun möglich. Dieser Problemlöser kann schonend, präzise und ohne Quetschen und Ziehen bei der Entfernung der Zecke helfen. Schnell, einfach und effektiv so wie Problemlöser einfach sein müssen. Gemeinsam mit Matthias, der nicht nur Erfinder, sondern auch Arzt und Physiker ist, kämpfen wir gegen die Zecken an!“

Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

„Das Thema Zecken beschäftigt mich schon Jahrzehnte, weil ich in meiner Praxis viele Borreliosepatienten behandele. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie sich die Zahl der Krankheitsfälle verringern ließe. So entstand die Idee für den tickSAFE Zeckengreifer. Der nächste logische Schritt war für mich, mein Produkt bekannter zu machen und den Vertrieb aufzubauen. Daher freue ich mich sehr, mit Ralf Dümmel einen erfahrenen Partner an meiner Seite zu haben. Ich habe ihn sowohl in der Sendung, als auch danach als sympathisch, offen und interessiert erlebt. Das gesamte Team der DS Gruppe hat mich von Anfang an tatkräftig unterstützt und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!“ – Dr. Matthias Meinhold, Gründer tickSAFE

tickSAFE ist unter www.ticksafe.com/ aktuell für 9,99€– aber auch im Handel – erhältlich.

Bildcredits: Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle: tickSAFE GmbH/ DS Unternehmensgruppe