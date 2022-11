Im Advent steht ein Weihnachtsspecial von „Herr Raue reist!“ auf dem Programm. In „Fröhliche Weihnachten mit Tim Raue“ feiert der Sternekoch mit prominenten ein kulinarisches Fest. Zum fiktionalen Angebot vor den Feiertagen gehört zudem die herzerwärmende französische Komödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ – exklusiv und gleich nach der Kinoauswertung nur bei MagentaTV.

Zum Jahresauftakt zeigt MagentaTV dann eine neue Doppelfolge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Rio de Janeiro. Hinzu kommen zwei Deutschlandpremieren: „Der Gejagte“, ein Film mit Tobias Moretti und seiner Tochter Antonia Moretti, sowie die zweite Staffel des Historiendramas „Romulus“.

„Fröhliche Weihnachten mit Tim Raue“: Das Weihnachtsspecial von „Herr Raue reist!“ mit Til Schweiger und Co.

Für Starkoch Tim Raue ist Essen ein Fest. Auf seinen Reisen in die unterschiedlichsten Länder lernt er die leckersten Möglichkeiten kennen, dieses Fest immer wieder aufs Neue zu begehen. Passend zu Weihnachten gibt es nun eine besonders festliche Ausgabe des MagentaTV Originals. Hierzu lädt Raue fünf prominente Gäste ein: den Filmemacher Til Schweiger, die Moderatorin und Backexpertin Enie van de Meiklokjes, ihren Kollegen Steven Gätjen, die Sängerin Cassandra Steen sowie die Schauspielerin Stefanie Stappenbeck als Special Guest. Gemeinsam wird gekocht, gegessen, Wein verkostet und viel gelacht. In gemütlicher Atmosphäre lässt „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ das Jahr ausklingen.

Das Weihnachtsspecial von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ gibt es ab 8. Dezember nur bei MagentaTV in der Megathek.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Raue rockt Rio!

Auf seiner Reiseroute rund um den Globus landet Zwei-Sterne-Koch Tim Raue zum Jahresauftakt in Rio de Janeiro. In einer neuen Doppelfolge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ lernt er Brasilien kennen und spürt dem Lebensgefühl dieses größten Landes in Südamerika nach. Ganz besonders interessiert sich der Berliner für das, was die brasilianische Küche so außergewöhnlich macht.

Die neue Doppelfolge des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist ab 5. Januar exklusiv und ohne Aufpreis zu sehen.

„Der Gejagte“: Tobias Moretti im Visier der Camorra

Matteo DeCanin (Tobias Moretti) lebt als Winzer und Familienvater in Südtirol. Seine düstere Vergangenheit bei der Camorra hat er hinter sich gelassen. Doch genau diese Vergangenheit holt ihn eines Tages wieder ein. Nach einem gewaltsamen Konflikt bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit der Staatsanwaltschaft einen Deal auszuhandeln. Im Gegenzug für seine Aussage gegen den Casavatore-Clan erhalten er und seine Familie im Rahmen eines Kronzeugenprogramms eine neue Identität. Kurz bevor die DeCanins ihr neues Leben beginnen können, geschieht allerdings etwas Schreckliches: Matteos Ehefrau Stephania wird ermordet.

Nach diesem traumatischen Erlebnis zerbricht Matteos Beziehung zu seiner Tochter Laura (Antonia Moretti). Im Exil auf Elba leben die beiden aneinander vorbei. Als Laura die Insel fluchtartig in Richtung Bozen verlässt, verstößt Matteo gegen die Kronzeugenauflagen und sucht selbst nach ihr. „Der Gejagte“ ist die Fortsetzung des erfolgreichen Thrillers „Im Netz der Camorra“ (2021), ausgezeichnet mit dem Romy 2022 in den Kategorien „Entdeckung weiblich“ (Antonia Moretti) und „Beste Kamera TV“ (Thomas W. Kiennast).

Der Film feiert am 15. Januar seine Deutschlandpremiere bei MagentaTV – jederzeit flexibel abrufbar in der Megathek.

„Romulus“: Das Historiendrama geht in die zweite Staffel

Die italienische Action-Serie „Romulus“ vereint authentisch und spannend historische und mythologische Erzählungen über die Gründung Roms. Dabei sprechen die Akteure in der Originalton-Version Latein (mit deutschen Untertiteln). In der zweiten Staffel haben die Könige Yemos (Andrea Arcangeli) und Wiros (Francesco di Napoli) sowie Ilia (Marianna Fontana), die Gruppe der Ruminalen und die ihnen zugewandten Bürger von Alba einen Ort gefunden, an dem sie sich niederlassen können. Sie nennen ihn „Ruma“.

Die acht Folgen umfassende zweite Staffel von „Romulus“ startet am 1. Januar exklusiv in der Megathek, die bei MagentaTV immer enthalten ist.

Berührendes Wohlfühlkino: „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“

Igor (Alexandre Jollien) lebt allein und jobbt als Fahrradkurier für Biogemüse. Ein paar mehr Kontakte zu anderen Menschen wären schön. Ansonsten ist der körperlich behinderte Hobby-Philosoph jedoch keineswegs unglücklich. Louis (Bernard Campan) hingegen ist Unternehmer und rund um die Uhr im Einsatz. Der Workaholic hat vor lauter Arbeit in seiner Bestattungsfirma die Freude am Leben glatt vergessen.

Als er den Fahrrad fahrenden Igor anfährt, ist ihm das doppelt peinlich: zum einen wegen seiner Unachtsamkeit, zum anderen, weil er offensichtlich einen Menschen mit Behinderung verletzt hat. Der Unfall hat überraschende Folgen. Die Komödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ erzählt mit viel Humor von einer außergewöhnlichen Freundschaft, die mit Vorurteilen gründlich aufräumt.

Ab 15. Dezember ist „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ in der Megathek verfügbar – exklusiv und gleich nach der Kinoauswertung nur bei MagentaTV.

Bild ©MagentaTV

Quelle Deutsche Telekom AG