TiNDLE Chicken ab sofort auf der Speisekarte von Peter Pane Burgergrill & Bar

TiNDLE, das „wahnsinnig gute“ Hähnchen auf Pflanzenbasis, wird ab sofort deutschlandweit auf der Speisekarte der renommierten Burgerkette Peter Pane angeboten. Bereits Anfang des Jahres wurde der Aktions-Burger „Sprössling“ mit dem Plant-Chicken-Patty von TiNDLE Foods sowie die Snack-Beilage „Golden Snaggets“ deutschlandweit in den Restaurants von Peter Pane getestet. Mit Erfolg: Das TiNDLE Chicken kam bei den Kundinnen und Kunden so gut an, dass die Kooperation nun fortgesetzt wird und die Produkte von TiNDLE Foods dauerhaft in die Speisekarte von Peter Pane aufgenommen werden.

Peter Pane ist eine der größten deutschen Burgerketten mit aktuell 51 Restaurants in ganz Deutschland. Seit dem 05. September bietet Peter Pane die TiNDLE Chicken Patties wieder deutschlandweit in seinen Restaurants an. Die Burger zeichnen sich nicht nur durch ihren köstlichen Geschmack aus, sondern setzen auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Folgende Produkte sind ab sofort mit TiNDLE-Patties bei Peter Pane erhältlich:

LIEBESLIED (brotloser Burger, vegetarisch): Veg‘ von Chicken-Bratling mit knuspriger Cornflakes-Panade, Mozzarella, Wildkräuter, sonnengetrocknete Tomaten und Guacamole

DER HELD (vegan): Veg‘ von Chicken-Bratling mit knuspriger Cornflakes-Panade, Wildkräuter, rote Zwiebeln, Guacamole, Mangochutney

DER CRUNCHIGE (vegan): Veg‘ von Chicken-Bratling mit knuspriger Cornflakes-Panade, junger Spinat, Knoblauchmayo

PIKANTER PETER (vegetarisch): Veg‘ von Chicken-Bratling mit knuspriger Cornflakes-Panade, Cheddar, Kartoffelchips, feurige Cheddar-Jalapeño-Creme

TOMATO (vegetarisch): Veg‘ von Chicken-Bratling mit knuspriger Cornflakes-Panade, Mozzarella, Rucola, sonnengetrocknete Tomaten und Basilikum-Mayo

GIPFELGLÜCK (Nur für kurze Zeit, vegan): Veg‘ von Chicken-Bratling mit knuspriger Cornflakes-Panade, Rösti, vegane Scheibe, rote Zwiebeln, Burgersauce und Apfel-Chutney im veganen Laugen-Bun

GOLDEN SNAGGETS (vegan): Knusprige vegane Nuggets

Patrick Junge, Inhaber und Geschäftsführer von Peter Pane: „Die positive Resonanz während der Testphase hat unsere Erwartungen übertroffen. Deswegen ist diese Partnerschaft mit TiNDLE Foods nicht nur ein Schritt in Richtung gastronomischer Innovation, sondern auch ein Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Ernährung. Wir wollen einen neuen Standard für pflanzliche Genüsse setzen.“

Was Peter Pane und TiNDLE Foods miteinander verbindet, ist die gemeinsame Vision einer grünen Zukunft, welche Nachhaltigkeit und Genuss vereint. Die Partnerschaft freut Timo Recker, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von TiNDLE Foods: „Wir freuen uns sehr, unser Produkt auf den Speisekarten einer solch großen und namhaften Restaurantkette, wie sie Peter Pane zweifelsohne ist, wiederfinden zu können. Für TiNDLE Foods ist dies neben der Produkteinführung im deutschen Einzelhandel und der Zusammenarbeit mit SevenVentures ein weiterer großer Meilenstein binnen kürzester Zeit. Wir freuen uns nun darauf, unsere Vision gemeinsam mit Peter Pane weiter voranzutreiben.“

Um den Launch der neuen Produkte zu feiern und die Bekanntheit zu steigern, planen TiNDLE Foods und Peter Pane umfassende Marketingaktivitäten: Partnerschaften mit namhaften Influencer:innen aus der Food- und Lifestyle-Branche wie Maya Leinenbach (@FitGreenMind) sollen die neuen TiNDLE-Burger bei Peter Pane ankündigen. Zudem gibt es in ausgewählten Peter Pane Restaurants Aktionen zum Burger “Gipfelglück”. Weitere Maßnahmen sind derzeit in Planung.

Bild Peter Pane X TiNDLE_Gipfelglück Look

Quelle TiNDLE Foods