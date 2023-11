SPA@Home – Die SPAworld Tipps für das perfekte Spa-Feeling

Ein Tag im Spabereich eines unserer traumhaften Wellnesshotels, davon träumen in der vollgepackten Vorweihnachtszeit einige. Wie wäre es daher mit einem Verwöhntag in den eigenen vier Wänden!? SPAworld gibt Tipps, um zu Hause so richtig zu entspannen…

Entspannung mit ätherischen Ölen

Schnell noch die Einkäufe für die Xmas Geschenke erledigt und den frühen Abend endlich frei!

Jetzt kann die Spa@home Auszeit losgehen. Um richtig zu entspannen, sollten alle Sinne verwöhnt werden wie beispielsweise der Geruchssinn. Dafür eignen sich am besten ätherische Öle wie z.B. im Roll-on Balance von JOILS. Der ausgewogenen Duft von Patchouli, Ylang Ylang und fruchtigen Orangen erzeugt einen erdigen, entspannenden Duft. Der langanhaltende, sinnliche Duft der Ylang Ylang in perfekter Harmonie mit dem erdigen Duft von Patchouli – abgerundet mit einem Hauch frischer, fruchtiger Orangen ist einfach etwas ganz Besonderes. Einfach auf das Handgelenk und / oder die Schläfen auftragen und mehrmals bewußt durchatmen. Tiefenentspannung garantiert! 4,95 Euro im Onlineshop von JOILS

Raumdüfte, entspannendes Bad mit Aromamassage-Öl

Jetzt ein wohliges Vollbad im bedufteten Badezimmer genießen. Zur Verstärkung des Wellnessgefühles werden ätherische Öle als Raumduft (z.B. das limitierte Raumspray Winter von JOILS) im Badezimmer versprüht. Dann geht es in die wohltemperierte Badewanne, der ein entspannendes und stimmungsaufhellendes Aromakörperöl z.B. von ESENSA MEDITERANA beigegeben wird. Wertvolles Mandelöl und der fruchtig süße Duft der Orange macht dieses Körper-und Massageöl zu einem wahren Pflegeerlebnis. Es ist reich an essentiellen Fettsäuren, Mineralien und Vitaminen und hält die Haut straff und elastisch. Es erfrischt und schenkt Unbeschwertheit, steigert das Wohlbefinden und sorgt für Energie und Harmonie. Massageöl Orange mit Süßorange und Geranie 100ml Euro 36,00. Online über JOILS

Wellbeing-Effekt abrunden

Nach dem entspannenden Bad geht es ab auf das Sofa. Die Füße hochlegen, in eine Kuscheldecke einwickeln und den Raumduft aus dem Diffuser genießen. Davor noch eine revitalisierende Maske wie die hydratisierende „Intensive Hydro Gel Mask“ von ESENSA MEDITERANA auftragen. Oder man wählt die Dr. M. Anti-Aging Maske aus Biomembran und Hyaluron. Die Sheetmaske wurde aus hautähnlichem Biomaterial hergestellt und ist zu 100% pflanzlich.

Ein wärmendes Fußbad trägt zusätzlich zum Wohlbefinden bei, das Schmökern in einem guten Buch und ein schmackhafter Kräutertee runden die Entspannungsauszeit zu Hause ab.

Die Anti-Aging Maske aus der Elements for Beauty Linie von Dr. M. besteht aus einem neuen Biomaterial, welches durch Fermentation von Kokoswasser und Aloesaft hergestellt wird. Es entspricht der körpereigenen Hautmatrix und kann Wirkstoffe deshalb optimal in tiefere Hautschichten transportieren. Sie enthält das sehr effektive Oligo-Hyaluron in hoher Konzentration. Hierdurch werden überdurchschnittlich gute Anti-Aging-Effekte erzielt.

Die natürliche Hautschutzbarriere wird gestärkt. Die Haut wirkt bereits nach einer 10-minütigen Einwirkzeit straffer und jünger. Zur einmaligen Anwendung. Maske UVP 14,90 Euro.

Weitere Informationen unter Dr. M. Phytoplasma Cosmetic

Wer Wellnessauszeiten in Spahotels und Day-Spas sucht wird bei SPAworld fündig.

Foto/Quelle/ Credits: stock.adobe.com – SpaPartners

Quelle SpaPRESS