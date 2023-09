Tobias Ackermann wird neuer CEO von censhare

Wechsel an der Spitze von censhare: Tobias Ackermann übernimmt zum 1. Oktober 2023 die Geschäftsführung des Anbieters einer der führenden Omnichannel Content Plattformen in Europa. Der 43-Jährige kommt von Oracle Software, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung in der Schweiz und Application Leader für den kompletten Vertrieb in der Schweiz und in Österreich verantwortlich zeichnete. Er folgt auf Esther Donatz, die sich nach über 28 Jahren im Business entschieden hat, ihre Corporate Karriere zu beenden, um sich künftig auf ihre Beirats- und Aufsichtsratsmandate zu konzentrieren.

Vor seinem Einstieg bei Oracle hatte Ackermann verschiedene Leitungspositionen bei Sage Group plc inne, dem Marktführer bei integrierten Buchhaltungs-, Lohnbuchhaltungs- und Zahlungssystemen. Zuletzt führte er dort als Country Manager Schweiz und Chairman of Board (VRP) die Geschäfte der Sage Schweiz AG. Davor verantwortete er als Executive Vice President – Worldwide Field & Digital Marketing und Vice President New Customer Marketing Europe die Entwicklung und Umsetzung nationaler und internationaler Marketingstrategien. Weitere berufliche Stationen des gebürtigen Schweizers waren die ERNI Group Holding und die Omniture GmbH in München, die wiederum 2010 von Adobe Systems übernommen wurde – was den Einstieg von Adobe in das MarTech-Business markierte. Bei Adobe war er im Fortgang als Senior Manager Account Development für EMEA zuständig. Seine Karriere startete Ackermann bei MARKETONE INTERNATIONAL in London, UK.

Dr. Christoph Bauer, CEO von DuMont und Vorsitzender des Beirats von UNITED: „Tobias Ackermann ist ein MarTech-Experte der ersten Stunde und bringt ein tiefes Verständnis für die Geschäftsmodelle von SaaS-Plattformen und die Dynamik der Branche mit. Unter seiner Führung soll das internationale Wachstum von censhare mit seinen mehr als 350 führenden Kunden gezielt weiter vorangetrieben werden. Schon heute schafft censhare Effizienz, hohe Reichweite, ermöglicht die Monetarisierung von Content und setzt damit Marktstandards – diese Position wollen wir weiter ausbauen. Esther Donatz danke ich an dieser Stelle ausdrücklich für ihren engagierten Einsatz und wünsche ihr im Namen des gesamten Beirats für die Zukunft nur das Beste.“

Tobias Ackermann ergänzt: „censhare genießt international einen hervorragenden Ruf und verfügt bereits heute über ein beachtliches Kundenportfolio, insofern freue ich mich, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben zu können. Gerade im Bereich der weiteren Automatisierung und Cloud-Services steckt enorm viel Potenzial, das ich mit meinem künftigen Team heben will.“

Mit seiner zukunftsweisenden Omnichannel Content Management-Plattform bringt censhare Unternehmen mit ihren Zielgruppen zusammen – in jedem Kanal, in jeder Sprache, lokal und global. Kunden wie Allianz, BSH, REWE, Dyson, Migros, Christie’s oder Lufthansa profitieren davon, qualitativ hochwertige und konsistente Inhalte mit außerordentlicher Effizienz zu entwickeln und bereitzustellen.

Bild Tobias Ackermann wird neuer CEO von censhare

Quelle DuMont Unternehmenskommunikaktion