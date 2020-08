Tonies: Pumuckl kommt auf die Box

Share Facebook

Weitere Klassiker als Tonies: Im September kommen Pumuckl und der kleine Siebenschläfer

Endlich lacht uns Pumuckl auch von der Toniebox an: Ab September gibt es die ersten beiden Abenteuer des Kobolds mit dem roten Haar als Hörfigur. Und noch ein beliebter Charakter wird zum Tonie: Der kleine Siebenschläfer, der nicht einschlafen kann und auf dem Weg ins Reich der Träume viel erlebt. Wissenswertes zum Thema Pinguine und Tiere im Zoo erfahren Tonie-Fans in einer neuen WAS IST WAS-Folge. Der neue Kreativ-Tonie Fee freut sich auf eigene Geschichten, und wer es musikalisch mag, kann sich auf Europäische Kinderlieder freuen.

Keine Kindheit ohne Pumuckl

Es gibt wohl kaum ein Kinderzimmer, in dem nicht mindestens ein Abenteuer von Meister Eder und seinem Pumuckl zu finden ist. Wie der kleine Kobold zum Schreinermeister Eder kam und warum er dort für immer bleiben muss, erfährt man im ersten Teil des Hörspiels. Im zweiten Teil legt sich der Hausgeist mit einer Kundin Meister Eders an – aber die Freundschaft der Beiden wächst trotzdem unaufhaltsam. Große und kleine Pumuckl-Fans können sich bei der Doppelfolge auf die Original-Stimmen von Hans Clarin und Gustl Bayrhammer freuen – und natürlich auf den beliebten Titelsong.

Einschlafen leicht gemacht: Der kleine Siebenschläfer zeigt, wie es (nicht) geht

Einschlafen kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Der kleine Siebenschläfer kann ein Lied davon singen. Aber ein Siebenschläfer, der nicht schlafen kann, ist doch kein richtiger Siebenschläfer. Also kommen nach und nach unterschiedliche Tiere, um ihm beim Einschlafen zu helfen. Welche tierischen Freunde das sind und ob die Unterstützung etwas bringt, verrät das bezaubernde 45-minütige Hörspiel. Eine Gute-Nacht-Geschichte mit 12 Liedern für alle, die nicht einschlafen können – oder wollen.

Tierischs spannendes Thema: WAS IST WAS Pinguine / Tiere im Zoo

Auf dem mittlerweile fünften Tonie von WAS IST WAS dreht sich alles um Tiere: Hier lernen Kinder zum Beispiel, dass Pinguine zwar an Land tollpatschig wirken, im Wasser aber elegante Schwimmer sind. Oder wie ihre Küken trotz rauester Bedingungen überleben. Dass Zoos zum Erhalt der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen beitragen und wie sich moderne Tierparks entwickelt haben, verrät die zweite Folge des Pinguins.

Einen musikalischen Blick auf unsere Nachbarländer wagt der Tonie Europäische Kinderlieder. Ob Dänemark, Griechenland, Italien oder Ungarn: 20 Lieder bringen kleinen Zuhörern die Vielfalt der verschiedenen Sprachen nahe.

Und wer besonders fantasievolle Geschichten und Lieder aufnehmen möchte, zaubert diese ab September mit dem Kreativ-Tonie Fee auf seine Toniebox.

Quelle Boxine GmbH