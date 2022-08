tonies® unterm Tannenbaum – die schönsten Geschenke 2022

Millionen Kinder in Deutschland haben bereits eine Toniebox – und oftmals auch schon viele Tonies.

Deshalb hat sich der Hersteller des innovativen Audiosystems in diesem Jahr zahlreiche Add Ons ausgedacht, die die Welt der Tonies vielfältiger und das Mitnehmen oder Aufbewahren noch einfacher machen. Ob Regale, Rucksäcke oder Autotasche: Gerade für Weihnachten sind sie das perfekte Geschenk.

Ein großer Erfolg in diesem Jahr war die Kooperation mit dem Unternehmen Affenzahn®, bei der erstmals Rucksäcke im Design einzelner Tonies auf den Markt kamen. Vier verschiedene Designs in je zwei Größen angelehnt an die Top-Seller der Toniefiguren – Maus (Reiselieder), Schwein (Tierlieder), Hund (Spiel- und Bewegungslieder) und Fuchs (Zähllieder) wurden im Juni gelauncht. Sie verfügen über Netztaschen für jede Menge Hörfiguren.

Die Rucksäcke des Modells „Großer Freund“ haben darüber hinaus eine speziell entwickelte Halterung für die Toniebox und Lauscher. Die kleinen Varianten, „Kleiner Freund“, messen etwa 17 x 25 x 11 cm (B/H/T), und sind für 44,99 Euro erhältlich. Der „Große Freund“ hat die Maße von etwa 20 x 31 x 12 cm (B/H/T) und ist für 59,99 Euro erhältlich. Alle Rucksäcke bestehen zu rund 50 Prozent aus recycelten PET Flaschen, ein Material, das strapazierfähig, schmutzabweisend und leicht zu reinigen ist.

Ebenfalls ideal für unterwegs: der Auto-Organizer. Er lässt sich ganz einfach am Autositz befestigen und bietet Platz für Toniebox, Tonies, Lauscher, Trinkflasche und mehr! Zudem ist er mit der tonies® USB- Ladestation kompatibel – so lässt sich die Toniebox auch während der Fahrt einfach aufladen. Dank des robusten und einfach zu reinigenden Materials hält er auch matschigen Kinderschuhen Stand.

Erhältlich ist der Auto-Organizer in den Farben Beere, Hellblau und Anthrazit – jeweils mit einer kleinen Extratasche als Pirat, Fee oder Yeti – je nach Farbe – die sich abmachen und als Umhängetasche tragen lassen. Kosten des Organizers: 39,99 Euro UVP.

Für das Kinderzimmer gibt es seit diesem Jahr erstmals hochwertige, ganz einfach selbst zusammenbaubare Regale – drei große und drei kleinere Varianten, die alle Platz für die Ladestation und die Toniebox bieten. Auf die Großen – ein Piratenschiff, ein Raumschiff und ein Prinzessinnenschloss – passen zudem 40 Tonies, auf die Kleineren – ein Regenbogen, Berge und eine Wolke – rund 25 Tonies.

Farblich sind sie zwar unterschiedlich, aber sehr neutral gehalten, so dass jedes Regal auch zu jeder Toniebox passt. Das schlichte tonies®-Design macht sich zudem an der Wand jedes Kinderzimmers gut. Die neuen Regale gibt es exklusiv nur im Tonies-Onlineshop unter www.tonies.com, die kleinen 79,99 Euro UVP, die großen 119,99 Euro UVP.

Quelle tonies GmbH