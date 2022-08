Das neue Schuljahr startet supergrün und superlecker – mit ingarden.

Superkräfte benötigen Superfoods!

Damit unser Nachwuchs im kommenden Schuljahr so richtig durchstarten kann, braucht es neben einem gesunden Körper vor allem eine gesunde Ernährung. Auf diese sollten wir vor allem bei den Kindern so früh wie möglich achten und die Essgewohnheiten ausgewogen gestalten. Das ist nicht immer einfach, denn vor allem die Kleinen haben in den Schulpausen oft den Drang zu Süßem und co.

Wir sorgen jetzt ganz einfach und spielerisch für eine grüne Abwechslung. Mit den Bio Microgreens von ingarden zeigen wir unseren Kindern, wie einfach und leicht bewusste Ernährung geht. Das Beste daran? Sie können live zusehen, wie die kleinen Microgreens von Tag zu Tag wachsen, größer werden und zur Ernte richtig reif und perfekt zum sofortigen Verzehr sind.

Da kann man den Schulbeginn doch kaum noch erwarten, oder?

Warum Bio Microgreens so gesund für uns sind

# fördern allgemeines Wohlbefinden und Gesundheit

# Steigern Energie und Fitness

# Stärken das Immunsystem und die Darmgesundheit

# Sorgen für innere und äußere Schönheit

# bis zu 429% mehr Nährstoffe als Supermarktgemüse

# täglicher Vitamin- und Mineralienboost

# Hoher Nährstoffanteil in den Bio Microgreens

# Automatisierte und problemlose Pflanzenpflege

# Erntereif in nur 7 Tagen

Da bekommen nicht nur die Kleinen große Augen und freuen sich beim Zusehen, wie die Superfoods wachsen.

Pausenbrot 2.0

Der Kreativität für das Pausenbrot sind keine Grenze gesetzt. Ob ganz simple als Vollkornbrot mit Butter, Frischkäse o.ä. und einer Handvoll Bio Microgreens on top oder etwas reichhaltiger als Avocadotoast mit selbstgemachtem Pesto – in jedem Fall sind die Bio Micgrogreens von ingarden das i-Tüpfelchen für die gesunde Ernährung. Damit können wir unsere Kinder besten Gewissens in die Schule schicken und bringen vielleicht sogar die Klassenkameraden auf den Geschmack.

Alle Produkte sind Online unter ingarden.com erhältlich.

Das Starter-Set kostet 99,99 € (1 x ingarden, 1 Eco Pack mit 3 Superfood Pads).

Die Eco Packs kosten ab 19,99 €.

Quelle ingarden