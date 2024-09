Topmoderne 8er-Sesselbahn zum Kronplatz-Gipfel

Die Dolomitenregion Kronplatz zählt zu den größten und modernsten Skiregionen Europas. Fast jedes Jahr laufen neue Bahnen an. Mit dem Saisonstart am 30. November 2024 kommt die neue 8er-Plateaubahn in Fahrt. Sie bringt mit noch mehr Tempo und Komfort zum Gipfel.

31 top-moderne Anlagen, 121 Kilometer Abfahrten, rund 75 Prozent blaue und rote Pisten und der größte Snowpark Südtirols: Der Kronplatz ist nicht ohne Grund der beliebteste Skiberg Südtirols. Hier gibt es außerdem nur noch Sessel- und Gondelbahnen, darunter eine Gipfelbahn, die direkt von der Haltestelle der Pustertalbahn startet, Kabinen- und Sesselbahnen mit beheizbaren Ledersitzen und eine buchbare VIP-Kabine mit weißen Polstermöbeln.

Zum Saisonstart (30.11.24) läuft auf dem weiten Plateau eine neue, kuppelbare 8er-Hochgeschwindigkeits-Sesselbahn an, welche den rund 30 Jahre alten Sessellift ersetzt. Der „8er-Plateau“ erhöht die Förderkapazität (3.600 Personen/Stunde) und schraubt weiter am hohen Komfort am Kronplatz: Sitzflächen und Rückenlehnen sind beheizt, Abdeckhauben schützen vor Wind und Wetter, automatische Bügel erhöhen die Sicherheit. Ein höhenverstellbares Förderband erleichtert den Einstieg für Kinder. Alle Anlagen auf dem Kronplatz werden energie- und ressourcenschonend betrieben und zählen insgesamt zu den nachhaltigsten im Alpenraum.

Schneesicher durch den Skiwinter

Auf skiresort.de glänzt der Kronplatz als 5-Sterne-Skigebiet mit 19 Top-Auszeichnungen bei Bahnen, Pistenangebot, Präparierung und Schneesicherheit. Am Südstau der Alpen und dank der Höhe des Skigebietes zwischen 1.000 und 2.275 Metern beginnt die Schneesaison durchwegs Ende November. Die Mittelmeertiefs sorgen im Herbst verlässlich für Neuschnee und für beste Pistenverhältnisse bis in den April. Außerdem sind die Pisten zu 100 Prozent technisch beschneibar. Fünf Sterne erntete der Kronplatz auf skiresort.de auch für sein Pistenangebot. Drei Viertel blaue und rote Abfahrten machen ihn zum beliebtesten Familienskigebiet Südtirols.

Die sonnigen XXXL-Pisten am Gipfelplateau oberhalb der Baumgrenze kosten Carver voll aus. Wer es steiler und schneller mag, findet am Kronplatz die meisten schwarzen Abfahrten Südtirols. Eine Black Five Challenge kann mit der Kronplatz-App auf dem Smartphone getrackt werden. Die Piculin ist die steilste Piste Südtirols. Auf der Erta (ladinisch für „steil“) findet alle Jahre der Weltcup-Riesenslalom der Frauen (21.01.25) statt. Über das Gadertal auf der Kronplatz-Südseite steht sogar einem Ski-Ausflug zur Sellaronda nichts im Wege. Mit dem Südtirol Guest Pass sind Skibusse und öffentliche Regionallinien in Südtirol kostenlos, so auch der Skibus zwischen Piculin und Alta Badia.

42-mal Top-Boxenstopps

Alle paar Pistenkilometer lädt am Kronplatz eine von 42 urgemütlichen Skihütten oder Bergrestaurants zur Pause. Der „Gipfel der Genüsse“ liegt ganz oben auf dem Kronplatz-Plateau im Restaurant AlpiNN. Hier kredenzt Sternekoch Norbert Niederkofler Südtiroler Küche zum Niederknien. Die weiteren Hütten bieten Küche für jeden Geschmack – von typischen ladinischen Spezialitäten über italienische Pasta bis zu World Kitchen. In den Orten und Regionen der Dolomitenregion Kronplatz rund um den mächtigen gleichnamigen Aussichtsberg klingt der Skitag aus. Zur Dolomiti Super Première (30.11.–21.12.24) gibt es Unterkunft und Skipass schon ab vier Tagen zum Preis von drei. www.kronplatz.com

Dolomiti Super Première (30.11.–21.12.24)

4 Nächte Unterkunft zum Preis von 3 in teilnehmenden Betrieben / 4 Tage Skipass zum Preis von 3

8 Nächte Unterkunft zum Preis von 6 in teilnehmenden Betrieben / 8 Tage Skipass zum Preis von 6

12 Nächte Unterkunft zum Preis von 9 in teilnehmenden Betrieben / 12 Tage Skipass zum Preis von 9

Wintersport-Termine Dolomitenregion Kronplatz

30.11.24: Opening Skisaison Kronplatz

21.01.25: Ski Weltcup Damen – Riesentorlauf

23.–26.01.25: Biathlon Weltcup Antholzertal – Sprint Frauen (23.01.), Sprint Männer (24.01.), Verfolgung Frauen & Staffel Männer (25.01.), Staffel Frauen & Verfolgung Männer (26.01.).

Kronplatz

Bild Rendering Plateau Quelle: Dolomitenregion Kronplatz

Quelle mk Salzburg