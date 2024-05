totally MGMT sichert sich zweite Saison mit der NFL Deutschland

Die NFL Deutschland startet in die neue Saison und setzt erneut auf die bewährte Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur totally MGMT. Angesichts einer erfolgreichen Saison 2023/24 hat sich die National Football League Deutschland dazu entschlossen, das Unternehmen erneut als Lead Culture Marketing Agentur zu verpflichten. Seit April 2024 planen der Sportgigant und totally MGMT Creator- und Consumer-Aktivierungen für die gesamte Saison. Den Startschuss bildete ein Streaming-Event zum Draft am 25. April 2024. Zudem stehen seit Mai gemeinsame Aktivierungen wie Events und Partnerschaften mit Creator:innen für den deutschen Markt auf dem Programm.

Erfolgsstory: totally MGMT in der Sportbranche totally MGMT hat sich rasant als Neuling einen Namen unter den strategischen Marketingagenturen gemacht und insbesondere in der Sportbranche Anerkennung gefunden. Gestartet als klassisches Creator-Management berät totally MGMT heute ebenfalls internationale Marken dabei, sich aktiv in die Popkultur einzubringen und eine Verbindung zwischen aktuellem Zeitgeist und Unternehmertum zu schaffen. Diese Strategie ermöglicht es Kunden, ihre Markenidentität auf neuen Plattformen authentisch zu etablieren und weiterzuentwickeln.

Die gemeinsamen Kampagnen führten in der vergangenen Saison zu beeindruckenden Zahlen für die NFL Deutschland:

Insgesamt über 120 Millionen Views

Mehr als 8 Millionen Likes

Rund 9,5 Millionen Engagements

„Wir freuen uns sehr, dass wir an die Erfolge des vergangenen Jahres anknüpfen können. Die Saison 2023/24 war ein echtes Highlight für die NFL und ihre Partner in Deutschland. Dabei hat totally MGMT eine maßgebliche Rolle bei erfolgreichen Aktivierungen gespielt, zum Beispiel bei der Partnerschaftsaktivierung zwischen der NFL, Marriott Bonvoy und drei Talents im Jahr 2023. Ein Highlight war die Creator-Reise zum Season Kick-Off in Kansas City mit den Kansas City Chiefs. Unser Team hat sehr viel Arbeit in die Planung der diesjährigen Kampagnen gesteckt und freut sich jetzt auf alles, was kommt,“ so Maximilian Lange, CEO totally MGMT.

totally MGMT und NFL Deutschland setzen die Erfolgsgeschichte fort

Mit dem erfolgreichen Abschluss der vergangenen Saison bildet 2024 eine optimale Basis für eine noch spektakulärere Spielzeit. totally MGMT plant bereits die Aktivierung weiterer Saison-Highlights sowie zusätzlicher Veranstaltungen neben den Spielen.

totally MGMT sichert sich zweite Saison mit der NFL Deutschland

