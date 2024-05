Castel Rundegg: Sommerliches Dolce Vita in den Alpen

Im Herzen von Meran liegt das Hotel Castel Rundegg. Ein nobles Refugium mit einzigartiger Privatsphäre. Eine herrschaftliche Adults-only-Residenz, edel und mit viel Liebe zum Detail gepflegt. Im märchenhaften Schlossgarten genießen die Hotelgäste sommerlichen Lifestyle.

Im Sommer ist Castel Rundegg ein ganz besonderer Ort. Wie heißt es so schön: „Zeit in der Natur verbringen, ist eine Abkürzung zur Gelassenheit“. Das Frühstück auf der Terrasse wird von Vogelgezwitscher begleitet. Ein Tag im Garten, auf der Sonnenliege, ist der beste Weg zur Gelassenheit. Unter uralten Bäumen ein Buch lesen, im großen Außenpool eintauchen, das Bergpanorama und romantische Sonnenuntergänge bewundern. Auch auf der Terrasse oder in den Gemäuern des Falstaff-prämierten Schlossrestaurants erleben Feinschmecker kulinarische Hochgenüsse.

An einer festlich gedeckten Tafel Platz nehmen, bei stimmungsvoller Beleuchtung, dem Konzert der Natur lauschen und ein exquisites Dinner zelebrieren – so romantisch ist ein Dinner im Schlossgarten. Südtirol hat viel Köstliches zu bieten. Die Köche zaubern traditionelle Südtiroler Gerichte und feine mediterrane Spezialitäten – gewürzt mit frischen Kräutern aus dem Schlossgarten. Dazu ein Glas Südtiroler Wein oder hausgemachter Limoncello. Damit möglichst viele Zutaten aus der Region stammen, arbeiten die Köche mit lokalen Landwirten zusammen.

Exklusiver Komfort mit dem Charme der Vergangenheit

Wer das Besondere sucht, verliebt sich in das Castel Rundegg, wo sich Eleganz und historischer Charme vereinen. In den königlichen Zimmern und Suiten tauchen Genießer in das Flair vergangener Zeiten ein, gepaart mit dem höchsten Komfort unserer Zeit. Jede Suite und jedes Zimmer ist ein Unikat, großzügig und stilvoll, wie es sich für ein Schloss gehört.

Ganzheitliches Retreat im Schloss Spa

Die Essenz von Castel Rundegg ist das Engagement für ganzheitliches Wohlbefinden. Die Gäste wählen aus einer Vielzahl von hochwertigen Entspannungsprogrammen und genießen ihren individuellen Rückzug. Das SPA-Team bietet ein große Auswahl an Behandlungen. Indoorpool, Saunen und Bäder gehören ebenso zum Wellnessprogramm des Schlosshotels wie ein traumhaftes Rasul Hamam mit Private Spa.

Natur, Kultur, Entspannung in Meran

In Meran spielt sich das süße Sommerleben ab – ein Aperitivo hier, ein Espresso da, bummeln, schauen, einkaufen, in den Tag hineinleben. Ein kurzer Spaziergang vom Hotel führt an die Blumenpromenade von Meran oder in die Gärten von Schloss Trautmannsdorff mit über 80 Gartenlandschaften und Pflanzen aus aller Welt. Wer etwas unternehmen möchte, der wird im Castel Rundegg bestens und persönlich beraten. Einer der bekanntesten Spazierwege in Meran ist der Tappeinerweg. Er zählt zu den schönsten Höhenpromenaden Europas, vorbei an Pinien und Korkeichen, Olivenbäumen und Bambusarten, Magnolien und Agaven.

Mit den hoteleigenen, kostenlosen E-Bikes geht‘s los. Schlossherr David verrät gute Tipps für Radfahrer: „Ein Erlebnis ist der Passeiertal Radweg. Der führt durch wunderschöne Naturlandschaften. Oder, was ich persönlich am liebsten mache: Mit dem Zug nach Mals fahren und dann über den Vinschger Radweg zurück nach Meran radeln.“

Castel Rundegg lädt Erwachsene in eine Welt der Ruhe und Erholung im Herzen der Stadt Meran, die bekannt ist für ihr perfektes Klima, ihre wunderschöne Natur, ihr reichhaltiges kulinarisches Angebot und ihre herzliche Gastfreundschaft.

Single Wellness Stay (bis 11.08.24)

Leistungen: 7 Nächte inklusive Frühstück, 1 Bodyscrub, 1 Teilmassage, 1 Gesichtsbehandlung – Preis p. P.: ab 805 Euro

Wanderlust in Meran (18.08.–01.10.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen im Wunschzimmer inkl. vitaminreichem Frühstücksbuffet, 7 Abendessen im von Falstaff prämierten Restaurant oder auf der Gartenterrasse, täglich Wanderproviant, 1 Entspannungsmassage pro Person, Wandertipps, E-Bike – Preis p. P.: ab 875 Euro

Castel Rundegg

Schennastraße 2

39012 Meran/Südtirol

Tel.: 0039 0473 270705

info@rundegg.com

http://www.rundegg.com

