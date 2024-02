Traumhochzeitsziele in der Ferne mit Marriott Bonvoy

Es gibt kaum etwas Schöneres, als die Liebe zweier Menschen und deren Bekenntnis zueinander zu feiern. Noch romantischer ist es, den Beginn des gemeinsamen Lebensabenteuers an einem ganz besonderen Ort zu erleben. Von sonnenverwöhnten Küsten bis hin zu majestätischen Landschaften hat Marriott Bonvoy die bezauberndsten Destinationen für Traumhochzeiten in Europa, Afrika und dem Nahen Osten im Portfolio.

Berühmt für prächtig gepflegte Parks, prunkvolle Habsburgerpaläste und klassische Musikkultur – Wien ist eine königliche Kulisse für Hochzeitsfeiern. Das The Ritz-Carlton, Vienna, mit seinen vier historischen Palästen aus dem 19. Jahrhundert, verkörpert die österreichische Eleganz und Kultur. Die Veranstaltungsräume des Hotels reichen von der Rooftop Bar Atmosphere mit Panoramablick über die Skyline der Stadt, bis hin zum 300 Quadratmeter großen Ballsaal Crystal, in dem mehr als zwei Tonnen funkelnder Swarovski-Kristalle mit den Brautpaaren um die Wette strahlen. Mithilfe der engagierten Hochzeitsplaner, die jedes Detail – von der individuellen Beleuchtung bis zum Brunch danach – arrangieren, bekommt der Veranstaltungsort einen ganz persönlichen Touch.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 395 €. Buchungen unter www.marriott.com

Kokospalmen, azurblaues Wasser und schier endlose Strände – Mauritius im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas ist nicht nur ein beliebtes Ziel für den Honeymoon, sondern auch ein perfekter Ort für Hochzeitsfeierlichkeiten vor tropischer Kulisse. Mit freiem Blick auf den kilometerlangen, elfenbeinfarbenen Sandstrand können Hochzeitspaare im Le Méridien Ile Maurice bei Sonnenuntergang ihr Gelübde austauschen. Im Anschluss kommen die frisch Vermählten und ihre Liebsten entweder bei einem exklusiven Hochzeitsempfang am Wasser oder im Ballsaal Chamarel zusammen, in dem bequem bis zu 650 Gäste Platz finden. Kulinarisch verwöhnt wird in vier unterschiedlichen Restaurants, inspiriert von lokalen Aromen. Neben 150 stilvollen Zimmern mit eigenem Balkon für die ganze Familie, stehen für exklusive Privatsphäre 51 Suiten in Nirvana, dem exklusiven Bereich des Resorts nur für Erwachsene, zur Verfügung.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 402 €. Buchungen unter www.marriott.com

Heiraten wo einst schon die spanische Adelsfamilie feierte: Im Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Sevilla, das im Jahr 1928 anlässlich des Hochzeitsbanketts von Prinzessin Isabel Alfonsa und Graf Juan Zamoyski eingeweiht wurde. Das Hotel selbst zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt im Herzen von Andalusien. Dank vier prunkvoller Ballsäle und einem Team von Hochzeitsspezialisten, die bei jedem Detail behilflich sind, wird ein liebevoller Rahmen von den schönsten Tag im Leben geschaffen. Vom Begrüßungscocktail bis hin zu unterschiedlichen kulinarischen Themenstationen am Buffet stellt das Hotelteam die Menüs beim Bankett individuell zusammen. Das Hotel Alfonso XIII liegt nur wenige Minuten vom Alcázar, der Kathedrale von Sevilla und dem Stadtzentrum entfernt und so können nach den Feierlichkeiten noch bequem Sevillas sonnendurchflutete Straßen, die Flamenco-Kultur und die charakteristische Architektur der Stadt erkundet werden.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 410 €. Buchungen unter www.marriott.com

Mit ganzjährig milden Temperaturen, einer zerklüfteten Küste und abgelegenen Buchten verzaubert die Baleareninsel Mallorca Reisende seit Jahrzehnten. Das The St. Regis Mardavall Mallorca Resort an der Südwestküste erstreckt sich über vier terracottafarbene Gebäude in modernem Design und besticht durch seine Michelin ausgezeichnete Gastronomie. Paare können in dieser luxuriösen Kulisse eine von vier unterschiedlichen Locations für ihre Veranstaltung wählen – jede mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Tramuntana-Berge, das Mittelmeer oder die idyllischen Hotelgärten. Nach der Hochzeit können Gäste in der ruhigen Atmosphäre des Hotels entspannen, die künstlerisch angehauchte Küche im Restaurant Es Fum genießen und sich bei privaten Pilates- und Yoga-Kursen sowie Wellness-Retreats im Arabella Spa verwöhnen lassen.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 400 €. Buchungen unter www.marriott.com

Auf Ibiza treffen Hedonismus und Spiritualität aufeinander und sorgen für eine ganz eigene Energie auf der Insel. Eingebettet an der von Palmen gesäumten, sonnenverwöhnten Sandstrandpromenade von Santa Eulalia, verkörpert das W Ibiza den Bohemian Spirit der Weißen Insel und steht für sorgfältig ausgewählte kulinarische Erlebnisse, experimentelle Mixologie, handverlesene Soundtracks und umfassende Expertise in der Partyplanung. Nach den Feierlichkeiten können sich die Gäste im quirligen Treiben der W Lounge inspirieren lassen, auf der Dachterrasse Glow entspannen oder sich im AWAY Spa verwöhnen lassen.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 300 €. Buchungen unter www.marriott.com

Hochzeitsfotos mit der Tower Bridge oder dem Big Ben im Hintergrund – Londons markante Wahrzeichen verleihen dem Hochzeitsalbum einen besonderen Glanz. Das elegante, kultige St. Pancras Renaissance Hotel London empfängt seine Gäste in bester Lage bereits seit 1873 und verbindet modernen Luxus nahtlos mit der Opulenz des goldenen Eisenbahnzeitalters. Die große Treppe des Hotels ist nicht nur ein Meisterwerk viktorianischer Schönheit, sondern auch ein stilvolles Fotomotiv für frisch-Vermählte. Auch der im Anschluss stattfindende Empfang in einem intimen Rahmen ist in der beeindruckenden Hansom Hall bestens eingebettet.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 410 €. Buchungen unter www.marriott.com

Wedding with a view: Auf den Klippen von Dorset gelegen geben sich Heiratswillige im Bournemouth Highcliff Marriott Hotel in einem intimen Pavillon mit Ausblick auf das Meer und die meilenlange, zauberhafte britische Küste das Ja-Wort. Unter der Leitung eines zertifizierten Marriott-Hochzeitsplaners wird auch für den anschließenden Empfang im 800 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum des Hotels jedes Detail abgestimmt, um die individuell perfekte Hochzeit eines jeden Paares zu realisieren.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 98 €. Buchungen unter www.marriott.com

Marokkanischer Riad statt Märchenschloss: Glamourös geheiratet wird im The St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay in dem von einem Riad inspirierten privaten Innenhof, ganz im Spirit der Marke St. Regis. Das luxuriöse Resort an der Mittelmeerküste strahlt marokkanischen Charme aus und würdigt zusätzlich das andalusische Kulturerbe in der Region. Paare haben die Möglichkeit, den Beginn ihres gemeinsamen Weges nicht nur im renommierten Ballsaal Astor zu zelebrieren, sondern auch in den üppigen Gärten des Resorts – umgeben von exotischen Pflanzen und intensiven Gerüchen erleben sie dabei eine ganz besondere Atmosphäre. Vom exquisiten Menü bis zur aufwendigen Dekoration: Die Hochzeitsexperten des Resorts gestalten in jedem Bereich der über 450 Quadratmeter großen, luxuriösen Veranstaltungsfläche jedes Detail nach Wunsch ganz individuell.

Hochzeitspaket ab 110 € pro Person, Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 300€. Buchungen unter www.marriott.com

In Venedig, der ewigen Stadt der Liebe, ist das The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice bekannt für seine sieben außergewöhnlichen und ganz unterschiedliche Locations für Hochzeitsfeiern – sowohl für große Hochzeiten wie auch für intime Feste im kleinsten Kreis. Von der atemberaubenden Terrasse auf dem Dach, über elegante Salons bis hin zum Gästeempfang am Kanal oder in der Küche im Landhausstil. Begleitet wird der besondere Tag von einem persönlichen und unaufdringlichen Service und kulinarischen, hausgemachten Highlights. Zum Tagesabschluss kommen die Gäste in einem der 82 luxuriösen Zimmer und Suiten zur Ruhe. Deren Interieur ist von berühmten Persönlichkeiten wie Ernest Hemingway, Somerset Maugham und Jhon Ruskin, die das Hotel und die Stadt besonders beeinflusst haben, inspiriert.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 950 €. Buchungen unter www.marriott.com

Heiraten inmitten eines beeindruckenden Berg-, Wüsten- und Küstenpanoramas – im Oman eröffnen sich bezaubernde Möglichkeiten für eine unvergessliche Hochzeitskulisse. Die pompösen Räumlichkeiten des Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel umfassen einen der größten Ballsäle in Maskat, in dem bis zu 1.200 Gäste Platz finden, und einen üppig angelegten Garten, der von Bergen umrahmt und einen Ausblick auf das Meer ermöglicht. Gemeinsam mit den jeweiligen Experten des Hotels kümmert sich ein Hochzeitsplaner um jedes Detail – von den Blumen über die Dekoration bis hin zum Catering und der Hochzeitstorte. Nach den Feierlichkeiten entspannen die frisch Vermählten und die Gäste in den sechs Hammam-Räumen, den Infrarot-Saunen und den Dampfbädern des Al Bustan Palace Spa by The Ritz-Carlton. Das Design des am Strand gelegenen Wellnessbereiches ist ebenso wie die Behandlungen von der omanischen Kultur inspiriert.

Preise pro Nacht für Marriott Bonvoy-Mitglieder ab 333 €. Buchungen unter www.marriott.com

Mitglieder von Marriott Bonvoy die bis einschließlich 31. Mai 2024 eine Hochzeit buchen, die vor dem 31. Dezember 2024 stattfinden soll, können im Rahmen der der Triple Points Promotion, das Dreifache und bis zu 300.000 Marriott Bonvoy Punkte sammeln. Das Angebot gilt in teilnehmenden Hotels in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Marriott Bonvoy-Punkte können für Erlebnisse wie zukünftige Aufenthalte, Marriott Bonvoy Moments oder über Partner für luxuriöse Produkte aus Marriott Bonvoy Boutiquen eingelöst werden.

Reiseinspirationen aus dem Marriott Bonvoy Portfolio von über 30 außergewöhnlichen Marken und Buchungen unter: www.emea.marriott.com/de/offers

Bild:Destination: Wien, Österreich Hochzeitslocation: The Ritz-Carlton, Vienna © Marriott International

Quelle: uschi liebl pr