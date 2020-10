TWENTYLESS hilft Plastikmüll zu vermeiden!

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

TWENTYLESS ist das clevere Reinigungskonzentrat in Glasflaschen – für den bewussten Verzicht auf Plastik

In fast jedem Haushalt gibt es einen Schrank, der vor Reinigungsmitteln nur so überquillt – allesamt in Plastikflaschen. Damit ist jetzt Schluss: TWENTYLESS ist so ergiebig wie 20 handelsübliche 500 ml Fertigreiniger in Plastikflaschen! Einfach eine geringe Menge des Konzentrats zuhause mit Wasser verdünnen und vom langfristigen Vorrat profitieren – und zwar in edlen Glasflaschen, für den bewussten Verzicht auf Plastik.

Seit seine Kinder den Anstoß gaben, etwas zu verändern, stellt Familienvater Eike Meyer seinen Haushalt immer weiter auf Nachhaltigkeit und auf Plastikmüllvermeidung um. Auch beim Putzen wollte er der Umwelt zuliebe Plastik sparen: So entstand die Idee zu TWENTYLESS. In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ stellte der Gründer sein cleveres Reinigungsset in Glasflaschen vor und bekam einen Deal mit seinem Wunschinvestor Ralf Dümmel.

„Als meine Kinder in der Schule das erste Mal über Nachhaltigkeit sprachen, fingen sie plötzlich an, zuhause alles auf den Kopf zu stellen! Wir wollten als Familie der Umwelt zuliebe insbesondere Plastik einsparen und fanden in vielen Bereichen Alternativen – nur beim Putzen fehlte mir noch etwas. So kam ich auf die Idee, ein Reinigungssystem in Glasflaschen zu entwickeln!“ Eike Meyer, Erfinder von TWENTYLESS

Die smarte Alternative zu herkömmlichen Reinigern basiert auf einem Konzentrat mit natürlichen, biologisch abbaubaren und nachwachsenden Inhaltsstoffen. Plastik einsparen war noch nie so leicht: Einfach das Konzentrat in einer zweiten mitgelieferten Sprühflasche aus Glas mit Wasser verdünnen und wie gewohnt zum Putzen verwenden! Die TWENTYLESS Allzweck-, Glas- und Badreiniger sorgen für gründliche Sauberkeit mit gutem Gewissen! Die edlen Glasflaschen sehen nicht nur schön aus, sondern bilden einen langfristigen Vorrat – denn nur 25 ml Konzentrat entsprechen, mit Wasser verdünnt, einem handelsüblichen Reiniger in einer 500 ml Plastikflasche. Damit ist das

TWENTYLESS Reinigungsset mit 500 ml Konzentrat so ergiebig wie 20 Plastikflaschen – endlich weniger Plastikmüll!

TWENTYLESS ist unter www.twentyless.de als Reinigungsset (500ml Konzentrat plus Sprühflasche) aktuell für 14,99 € und die einzelnen Konzentrate (500ml) aktuell für 7,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Weniger Plastik! Das ist mit TWENTYLESS möglich! Eike kommt mit einem Reinigungskonzept in Glasflaschen in die Löwenhöhle und putzt uns ordentlich! Mit TWENTYLESS tut man etwas Gutes für die Umwelt!“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Fotocredits TV NOW Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Produkte GmbH