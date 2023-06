UN-Sicherheitsrat beschließt Ende von Mission in Mali

New York City (dts Nachrichtenagentur) – Der UN-Sicherheitsrat hat das Ende der Minusma-Mission in Mali beschlossen. Der Abzug der rund 13.000 Soldaten soll bis Jahresende geschehen.

Die dortige Militärjunta hatte zuletzt den Abzug der Friedenssoldaten gefordert und den Einsatz aktiv behindert. Auch der UN-Gesandte für Menschenrechte der Mission war im Februar des Landes verwiesen worden. Die Bundeswehr hat die Vorbereitung des Abzug ihrer rund 1.100 Soldaten eigenen Angaben zufolge bereits eingeleitet. Das ständige Sicherheitsratsmitglied Großbritannien kritisierte im Zuge des Beschlusses die Machthaber in Mali. „Die Entscheidung der malischen Behörden, eine Partnerschaft mit Wagner einzugehen, wird keine langfristige Sicherheit bringen“, schrieben sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. „Die Ereignisse in Russland zeigen, dass alles, was Wagner bietet, Chaos und Zerstörung ist.“



