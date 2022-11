UNICEPTA verstärkt Kompetenzen weiter in Großbritannien

UNICEPTA akquiriert Media-Intelligence-Unternehmen Marble Global

Das weltweit zu den führenden Anbietern für Media, Marketing und Corporate Intelligence gehörende Unternehmen UNICEPTA expandiert weiter. Mit Closing vom 16. November 2022 wurde nun das britische Unternehmen Marble Global akquiriert.

„Wir freuen uns sehr, dass Marble Global jetzt ein Teil der UNICEPTA Group ist“, erklärt Jochen Freese, CEO UNICEPTA Group. „Das Team rund um Managing Director Tim Zecchin passt hervorragend zu uns: Uns eint die Überzeugung, dass datenbasiertes Listening und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für Unternehmen und Organisationen eine wertvolle Grundlage zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen bilden.“

1991 gegründet, zählt Marble zu den führenden Media-Intelligence-Unternehmen in Großbritannien. Regierungen, NGOs, Institutionen und Unternehmen unterstützt Marble mit datenbasierten Erkenntnissen für deren strategische Kommunikation und Positionierung. Dafür analysiert Marble Global die Daten aus klassischen, Online- und sozialen Medien und leitet daraus relevante Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen ab. Inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf Themen im Kontext von ESG (Environmental, Social, Governance) sowie gesellschaftlichen Debatten und Megatrends. Zu den Kunden gehören international agierende Unternehmen und Organisationen in Großbritannien und USA, u.a. Reckitt, die Weltbank und Verizon.

Die Services von Marble Global umfassen Deep-Dive-Reports zu Themen, Akteuren und Marken sowie interaktive Dashboards mit eingängigen Datenvisualisierungen, tägliche Medien-Briefings für die C-Suite und Beratung – immer mit dem Ziel, Unternehmen in die Lage zu versetzen, gleichermaßen Chancen und Risiken zu erkennen und so bessere Entscheidungen zu treffen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt dabei auf Umwelt, sozial- und politisch-relevanten Themen (ESG), die für Unternehmen in Fragen der Positionierung und Strategie immer wichtiger werden.

„Wir unterstützen Unternehmen und Organisationen dabei, besser zu verstehen, wie die Gesellschaft wichtige Debatten und aktuelle Themen wahrnimmt und diskutiert, insbesondere im Kontext von ESG. Mit UNICEPTA haben wir uns für einen Partner entschieden, der für diese gleiche Philosophie steht. Gleichzeitig profitieren wir von UNICEPTAs technologischer Stärke und können unsere Kunden auch mit weiteren, innovativen Lösungen wie KI-basierter Corporate Intelligence unterstützen“, erklärt Tim Zecchin, Managing Director von Marble Global.

Mit der Akquisition von Marble Global baut UNICEPTA seine Präsenz vor allem in Großbritannien aus. Bereits seit 2019 unterstützt UNICEPTA von London aus britische Unternehmen und internationale Organisationen, aktuell sind rund 40 Redakteur*innen, Analysten und Account Manager für UNICEPTA tätig. Durch den Zusammenschluss mit Marble Global kommen weitere 25 Mitarbeiter*innen hinzu.

„Nur mithilfe von Technologie ist die zunehmende Datenflut überhaupt so zu bändigen, dass auf ihrer Grundlage wichtige Unternehmensentscheidungen getroffen werden können. Gleichzeitig sind für das Verstehen komplexer Sachverhalte, auch menschliche Expertise und jahrzehntelange Erfahrung notwendig, wenn es darum geht, den Extrakt aus Millionen Datensätzen in entsprechende Handlungsempfehlungen umzuwandeln. Wir verbinden Tech und Talent wie kein anderes Unternehmen unserer Branche und garantieren unseren Kunden so stets das Beste aus zwei Welten“, erläutert Jochen Freese.

Die Transaktion wurde Mitte November 2022 geschlossen.

Für UNICEPTA ist Marble Global bereits die dritte Akquisition in diesem Jahr: Seit Mai 2022 gehört Giance Technologies (jetzt: UNICEPTA Corporate Intelligence) zur UNICEPTA Group, im September folgte das Schweizer Unternehmen Adwired. Im Zuge seines globalen Wachstums hat UNICEPTA zudem ein Büro in Brasilien und erste Aktivitäten in Frankreich gestartet. Bereits jetzt gehören 50 Prozent der DAX40-Unternehmen und weitere globale Marktführer zum Kundenportfolio von UNICEPTA. Das Ziel von UNICEPTA ist ein weiterer Ausbau sowohl der Leistungs- als auch der Kundenstruktur.

Bild Jochen Freese

Quelle UNICEPTA GmbH