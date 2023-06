Unternehmen brauchen einen Chief Sustainability Officer

Michael Stausholm, Gründer und CEO von SproutWorld, über eine neue Schlüsselposition

C-Level-Positionen als Berufsbezeichnung wie CEO, CFO oder CMO sind inzwischen auch im deutschen Sprachgebrauch etabliert. Aber nur wenige Unternehmen haben bisher die Position des/der „CSO“ besetzt. Die Abkürzung steht für Chief Sustainabiliy Officer und ist laut Michael Stausholm, Gründer von SproutWorld, für Unternehmen, die engagierte Nachhaltigkeitsziele verfolgen, von großer Wichtigkeit.

„Nachhaltigkeit hat für Unternehmen heute höchste Priorität. Sie ist kein Trend, sondern ein zentrales Thema in allen Bereichen. Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur bedeutet nicht das Recycling von Büromaterial, sondern betrifft alle Handlungen eines Unternehmens, ohne Ausnahme: Das Management selbst, die Beziehungen zu anderen Unternehmen, Lieferketten und Transportwege und jeden Schritt, der unternommen wird, um weiter zu wachsen“, so Stausholm.

Um all diese Aspekte in sämtlichen Geschäftsbereichen des Unternehmens zu berücksichtigen, ist die Position eines/-r Expert:in für Nachhaltigkeit unerlässlich geworden: „Diese Person muss ökologische Vorschriften, alle im Unternehmen zu ergreifenden Maßnahmen und die verfügbaren Innovationen kennen und sich um alles kümmern, was mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell zusammenhängt“, erklärt der Däne.

SproutWorld ist bekannt für Blei- und Buntstifte die sich nach Gebrauch in eine Blume, Kräuter- oder Gemüsepflanze verwandeln. Sie werden in erster Linie an Firmenkund:innen verkauft, die die Stifte mit Logos, Slogans bedrucken oder gravieren lassen und als grünes Pendant zum typischen Werbekuli verwenden. Die Position der Sustainabiliy-Direktorin (CSO) hält Sidsel Lundtang Rasmussen inne.

In ihrem Verantwortungsbereich liegt bspw. die Erstellung des Nachhaltigkeitsbericht, die Überwachung und Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und EU-Vorgaben sowie die Abstimmung mit Lieferanten und Business-Partnern auch hinsichtlich notwendiger Prüfungen und Zertifikate. Sidsel Lundtang Rasmussen führte SproutWorld darüber hinaus zur erfolgreichen B-Corp-Zertifizierung und berichtet über alle notwendigen Stellschrauben auf dem Weg zum Net-Zero-Unternehmen. Sie und Michael Stausholm sind sich einig: Profit und Purpose sind gleichwichtig und beides treibende Kräfte für das Geschäftsmodell eines jeden Unternehmens.

Foto: Michael Stausholm CEO und Gründer von Sptout World

Quelle:Christine Maria Veauthier PR Professional