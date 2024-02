Erfolg beginnt im Kopf: Gewohnheiten erfolgreicher Unternehmer

Ein wichtiger Teil eines erfolgreichen Unternehmers ist die richtige Einstellung. Eine unternehmerische Denkweise bezieht sich auf eine Reihe von Verhaltensweisen, Einstellungen und Fähigkeiten, die es dir ermöglichen, Chancen zu erkennen und zu verfolgen, Hürden zu überwinden und sich an Veränderungen anzupassen.

Zu den Schlüsselelementen einer unternehmerischen Denkweise gehören Selbstvertrauen, Kreativität, Neugier, Initiative und Beharrlichkeit. Darüber hinaus sind diejenigen, die sich diese Denkweise aneignen, neugierig darauf, neue Möglichkeiten zu erkunden und neue Dinge zu lernen. Eine unternehmerische Denkweise ist entscheidend für den Erfolg in einer wettbewerbsintensiven und dynamischen Welt.

Mit solch einer Denkweise kannst du Chancen ergreifen und entdecken sowie Veränderungen und Unsicherheiten mit Agilität und Flexibilität meistern. Ganz zu schweigen davon, dass eine unternehmerische Denkweise es dir ermöglicht, klare Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Diese Denkweise ist eine unschätzbare Ressource für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung und kann genutzt werden, um potenziellen Kunden deine Erfolge und Fähigkeiten zu präsentieren.

Zu erwähnen ist natürlich auch, dass eine unternehmerische Denkweise dir dabei helfen kann, Produktivität und Effizienz zu steigern. Letztendlich wird die Entwicklung und Anwendung dieser Denkweise dein Potenzial freisetzen und dir helfen, neue Erfolgshöhen zu erreichen, die du zuvor nie für möglich gehalten hättest. Jedoch ist die Arbeit nicht nur damit getan, sich diese Denkweise anzueignen, sondern auch in die Tat umzusetzen. Mit anderen Worten: Wer erfolgreich sein will, muss auch Gewohnheiten umsetzen, die zu deinen Zielen führen sollen.

Der einfachste Weg, eine unternehmerische Denkweise zu entwickeln, besteht darin, von anderen erfolgreichen Unternehmern zu lernen. Diejenigen, die diese Denkweise erfolgreich übernommen haben, verfügen über eine Reihe bewährter Gewohnheiten, die ihnen helfen, weiterhin neue Erfolgshöhen zu erreichen und sich von der Masse abzuheben. Im Folgenden findest du einige Gewohnheiten erfolgreicher Führungskräfte, die du integrieren kannst, um deine Träume zu verwirklichen.

Tausche Handy gegen Buch

Es gibt viele Gewohnheiten, auf die erfolgreiche Menschen schwören und denen sie ihren Erfolg zuschreiben. Dazu gehört auch der einfache Zeitvertreib des Lesens. Viele erfolgreiche Unternehmer widmen sich jeden Tag der Lektüre von Büchern, ganz egal ob geschäftsorientierte oder Fiction Bücher.

Durch Lesen können Unternehmer ihre Lernreise fortsetzen und gleichzeitig ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern. Erwäge also vor dem Schlafengehen ein Durchscrollen auf deinen Social-Media-Plattformen gegen ein Kapitel eines Buches einzutauschen. Dies wird dir nicht nur dabei helfen, deine unternehmerische Denkweise zu entwickeln, sondern wird sich auch positiv auf deinen Schlaf und deine geistige Gesundheit auswirken.

Bewege Dich mehr

Eine weitere Gewohnheit, die von den meisten erfolgreichen Geschäftsinhabern übernommen wurde, ist Bewegung und Sport. Aktiv zu sein hat zahlreiche Vorteile für unsere körperliche und geistige Gesundheit und unser Wohlbefinden. Häufige körperliche Aktivität kann die Gesundheit des Gehirns verbessern, das Krankheitsrisiko verringern, Knochen und Muskeln stärken, zur Gewichtskontrolle beitragen und deine Fähigkeit verbessern, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Außerdem wirken sich die Vorteile körperlicher Aktivität auch auf deine psychische Gesundheit aus.

Das mag für jeden anders aussehen, aber wir reden hier über Dinge wie Gassigehen mit dem Hund, Laufen, ins Fitnessstudio gehen, Yoga-Kurse machen, Schwimmen und Sport treiben. Wenn du neu im Sport bist, beginne langsam und nehmen dir drei- bis viermal pro Woche 30 bis 40 Minuten Zeit, um loszulegen. Erwäge einen Spaziergang, nimm an einem Fitnesskurs teil oder arbeite mit einem Personal Trainer in deinem örtlichen Fitnessstudio.

Visualisiere Deinen Erfolg

Viele erfolgreiche Unternehmer haben auch festgestellt, dass die Gewohnheit des Visualisierens der Schlüssel zum Erfolg ist. Normalerweise nehmen sie sich jeden Tag etwas Zeit, sei es morgens oder abends, um darüber nachzudenken, was sie in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren erreichen möchten, und stellen sich bildlich vor, wie sie das gewünschte Ergebnis erreichen. Dies ist ein wichtiger Teil des Puzzles, um Ziele zu erreichen, da du dich so richtig vorbereiten und das nötige Selbstvertrauen aufbauen kannst, um über die Ziellinie zu gelangen.

Entwickle (D)eine positive innere Stimme

Eine weitere Angewohnheit, die für zukünftige erfolgreiche Unternehmer von entscheidender Bedeutung ist, ist die Verbesserung deiner Selbstgespräche. Der interne Dialog, der in deinem Kopf stattfindet, kann erhebliche Auswirkungen auf deine geistige Gesundheit und dein Wohlbefinden haben. Deine innere Stimme kann positiv, negativ oder eine Mischung aus beidem sein, aber unabhängig davon ist es wichtig, dies zur Kenntnis zu nehmen und daran zu arbeiten, dies zu ändern.

Unsere innere Stimme kann viele einschränkende Überzeugungen in unserem Geist hervorrufen, und dies kann sich auch auf unsere Fähigkeit auswirken, unsere Ziele zu erreichen. Diese Überzeugungen können uns davon abhalten, das Leben zu führen, das wir uns wünschen, das direkt vor unserer Nase liegt. Wie passt du also die Art und Weise an, wie du mit dir selbst und über dich selbst sprichst? Ganz einfach! Achte auf die Stimme in deinem Kopf und stelle fest, ob die Gefühle hilfreich sind. Wenn sie nicht hilfreich sind, beginne diese Gedanken durch positive Gefühle zu ersetzen.

Anstatt sich beispielsweise für einen Fehler selbst zu beschimpfen, solltest du erkennen, dass wir alle Fehler machen, schließlich ist dies menschlich. Auch hier können Affirmationen wirklich hilfreich sein, um einen positiveren inneren Dialog zu entwickeln. Ersetze also deine Gefühle von Zweifel und Unsicherheit durch kraftvolle Affirmationen wie „Ich bin genug“, „Ich bin fähig“, „Ich bin gut genug“ und „Ich glaube an mich selbst“.

Übe Dankbarkeit

Das Üben von Dankbarkeit für nur 15 Minuten pro Tag, an fünf Tagen in der Woche, über einen Zeitraum von mindestens sechs Wochen, kann das geistige Wohlbefinden verbessern und einen dauerhaften Perspektivwechsel fördern.

Häufiges Praktizieren von Dankbarkeit kann negative Denkmuster bekämpfen, da es bei der Handlung darum geht, sich auf die Gegenwart und nicht auf die Vergangenheit oder Zukunft zu konzentrieren. Es wirkt sich nicht nur auf die psychische Gesundheit aus, sondern auch positiv auf deine körperliche Gesundheit.

Doch wie fängt man am besten an? Nehme dir zu Beginn oder am Ende deines Tages 15 Minuten Zeit und schreibe auf, was in den letzten 24 Stunden gut gelaufen ist. Widme deiner Dankbarkeit ein Tagebuch oder Notizbuch, damit du zurückblicken und dich an all die positiven Dinge in deinem Leben erinnern kannst. Wenn du anfängst zu schätzen, was du hast, entwickelst du eine positive Einstellung, die der Schlüssel zur Verwirklichung deiner Träume ist.

Richte Dir eine energiegeladene Morgenroutine ein

Auch die Einführung einer energiespendenden Morgenroutine kann dir auf dem Weg zum Erfolg helfen. Die Wahl deiner Morgenroutine kann den entscheidenden Unterschied zwischen einem großartigen, erfüllenden und produktiven Tag und einem Tag ausmachen, an dem du dich unerfüllst, zurückgeblieben, unproduktiv oder stagnierend fühlst. Mit einer belebenden Morgenroutine sind mehrere Vorteile verbunden, wie unter anderem: höhere Produktivität, Stressabbau, größere Zufriedenheit, gesteigertes Selbstvertrauen und besserer Schlaf.

Eine energiegeladene Morgenroutine ist eine, die frei von Technologie ist (berühre nicht das Telefon, lasse den Laptop in Ruhe und schalten den Fernseher nicht ein, es sei denn, du schaust dir eine Morgenmeditation an, machst ein Online-Workout oder hörst beruhigende Musik).

Eine kalte Dusche ist eine weitere tolle Möglichkeit, sich auf den Tag vorzubereiten! Während es anfangs kalt ist und sich vielleicht nicht so angenehm anfühlt, hilft es dir beim Aufwachen, regt deinen Kreislauf an, erhöht die Endorphinausschüttung und stärkt deine Immunität und dein Energieniveau. Ebenso wichtig ist die mentale Vorbereitung auf den Tag. Dies kann das Erstellen einer täglichen To-Do-Liste, das Aufschreiben deiner Gefühle oder das Meditieren umfassen. Meditation ist eine hervorragende Möglichkeit, den Morgen zu genießen, zu entspannen und mit seinen Gedanken allein zu sein. Es steigert deine Konzentration, verbessert die emotionale Stabilität und hilft, Stress in Schach zu halten.

Unternehmertum ist eine Reise; Ein erfolgreicher Unternehmer ist jemand, der etwas aus dem Nichts erschafft, und das Erschaffen ist keine einfache Aufgabe. Für den Erfolg gibt es keine Patentlösung, die für alle passt. Was für dich funktioniert, funktioniert möglicherweise für eine andere Person nicht. Der Schlüssel liegt jedoch darin, verschiedene Gewohnheiten auszuprobieren und herauszufinden, was dir hilft, als Person zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, denn dieses Wachstum ist entscheidend für die Verwirklichung deiner Träume.

Autor: Marvin Steinberg

Marvin, der Gründer der Zielsetzungs-App Reach Goals, ging aus seinen dunkelsten Tagen mit einem unerschütterlichen Engagement für die persönliche Transformation durch das Setzen von Zielen hervor. In den Tiefen seiner Lebenskrise erkannte er, dass klare Ziele als Rettungsanker aus der Verzweiflung in ein erfülltes Leben dienen können.

