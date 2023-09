Unterwasser-Liebe mal zwei

Tausend kleine Eilande, teils unbewohnt, ragen im Indischen Ozean aus dem Meer und gelten als der Inbegriff von Traumreiseziel: die Malediven. Wassersport, Kulinarik, Spa oder einfach die Seele baumeln lassen – die thailändische Gruppe Centara Hotels & Resorts bietet im Inselstaat mit gleich zwei Häusern für Familien oder Paare die passende Kulisse. Während Kids und Eltern im Centara Grand Island Resort & Spa im Süd-Ari-Atoll direkt vor der Haustür bereits vom Steg aus spannenden Meeresbewohnern begegnen, zieht es Heiratswillige im Centara Ras Fushi Resort & Spa im Nord-Malé-Atoll für das Ja-Wort unter Wasser.

Last-minute Tipp: Wer ab sofort einen Aufenthalt bis zum 20. Dezember 2023 in einem der Centara Resorts auf den Malediven bucht, spart 35 Prozent auf die beste verfügbare Rate. Nutzer des Loyalitätsprogramms „CentaraThe1“ erhalten Dreifach-Punkte auf den Aufenthalt und bekommen weitere 15 Prozent Rabatt. www.centarahotelsresorts.com

Centara Grand Island Resort & Spa: Family Fun am Hausriff

Baby-Riffhaie, Rochen und andere faszinierende Kreaturen schwimmen den Gästen des Centara Grand Island Resort & Spa quasi zu Füßen, denn bereits vom Strand und von den Stegen aus lassen sich zahlreiche Meeresbewohner entdecken. So verwundert es kaum, dass das Resort für sein Hausriff von „Travel + Leisure Luxury Awards for Asia Pacific“ 2023 mit dem zweiten Platz ausgezeichnet wurde. Erreichbar ist das Fünf-Sterne-Resort der größten thailändischen Hotelkette mit dem Wasserflugzeug von der Hauptstadt Malé. Eingebettet in das Süd-Ari-Atoll, bietet es vielseitige Gelegenheiten, die Unterwasserwelt zu erkunden. Große sowie kleine Schnorchler, Taucher und solche, die es werden wollen, starten vom resorteigenen PADI Center zu abwechslungsreichen Zielen: von korallenreichen Tiefen über Begegnungen mit Walhaien oder Schildkröten bis hin zu einem historischen Schiffswrack. Damit die Natur um das Resort noch lange so schön und vielfältig bleibt, hat Centara das „Coral Restoration Program“ ins Leben gerufen und unterstützt Initiativen zur Erhaltung des Ökosystems.

Nach einem spannenden Tag auf und im Wasser tanken Gäste im Spa Cenvaree unter anderem bei Behandlungen oder Yoga am Strand wieder auf. Zum Dinner bietet das Centara Grand Island Resort & Spa verschiedenste Optionen. Während zum Beispiel authentische thailändische Küche im „Suan Bua“ auf die Teller kommt, gibt es im „Azzuri Mare“ moderne italienische Gerichte und mediterranes Flair. Zum Sundowner geht es schließlich bei klassischen Cocktail-Kreationen in die „Aqua Bar“. Wer’s exklusiver mag, checkt gegen Aufpreis in den loungigen „The Club“ ein. In der Premier Overwater Villa kostet die Nacht für eine vierköpfige Familie regulär ab 552 Euro als Nutzer des Bonusprogramms „CentaraThe1“. www.centarahotelsresorts.com

Centara Ras Fushi Resort & Spa: Blubb, ich will!

Ungestörte Stunden zu zweit verbringen Paare im adults-only Centara Ras Fushi Resort & Spa im Nord Malé Atoll. Und wer noch eine Location für sein Ja-Wort sucht, heiratet dort barfuß am Strand oder sogar unter Wasser! Denn anstelle der klassischen Beach-Hochzeit organisieren die Mitarbeiter zusammen mit der resorteigenen Tauchschule auch „Underwater Weddings“: Ob Trauung oder Auffrischung des Eheversprechens – Nemo und Co. wohnen der Zeremonie bei. Manche Paare gehen es trotz der Außergewöhnlichkeit pragmatisch an und setzen auf die passende Ausrüstung, andere wiederum tauchen zur Vermählung samt Brautkleid und Frack in der Lagune ab. Die Verständigung erfolgt mit Hand und Fuß, oder eigens vorbereiteten, wasserfesten Schildern.

Die Flitterwochen starten im Centara Ras Fushi Resort & Spa mit einer Stärkung in einem der romantischen Restaurants, die von Nahost-Cuisine über Thai bis zu europäischen Klassikern alle Geschmäcker bedienen. Entspannung gibt’s bei der Paarmassage im Spa Cenvaree oder beim gemütlichen Kinoabend am Strand. Wer sich nach mehr Action sehnt, findet sämtliche Wassersportangebote wie Stand-up-Paddleboaring, Windsurfen oder Angelausflüge. Schnorchler und Taucher hoffen auf Begegnungen mit bunten Fischen, Schildkröten oder sogar dem einheimischen, für Menschen in der Regel harmlosen Atlantischen Ammenhai. Im Oktober beispielsweise kostet die Nacht für zwei Pers. in der Deluxe Overwater Villa regulär ab 636 Euro inkl. Frühstück. www.centarahotelsresorts.com

Bild: Bunte Unterwasserwelt – das Centara Grand Island Resort & Spa auf den Malediven wurde jüngst für sein vielfältiges Hausriff im Indischen Ozean ausgezeichnet. © Centara Hotels & Resorts

